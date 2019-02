Messi té una molèsties a l'adductor de la cama dreta i és dubte per dimecres contra el Madrid

Leo Messi té molèsties a l'adductor de la cuixa dreta i és dubte per jugar el dimecres contra el Reial Madrid en l'anada de les semifinals de la Copa. En roda de premsa, l'entrenador blaugrana, Ernesto Valverde, no ha avançat cap diagnòstic: "Amb Messi hem d'esperar per saber res, però esperem que pugui estar amb nosaltres. No sé exactament que té. Tindrà alguna petita molèstia, però esperem a veure què diuen els metges". "No m'ha demanat el canvi quan li he preguntat com estava. És el nostre jugador més decisiu, si no em demana el canvi no tinc costum de canviar-lo", ha afegit Valverde.

Després de l'empat contra el València (2-2), Ivan Rakitic ha atès els mitjans i també s'ha referit a les molèsties de Messi: "Ha acabat el partit una mica tocat, esperem que no sigui res. És el millor i el necessitem. Pel que fa a l'equip, estem 'de arte'. Els que han acabat el partit una mica tocats, com el Messi i el Gerard [que ha rebut un cop al cap en una topada amb Gameiro], esperem que no sigui res". Carles Aleñá ha enviat un missatge similar: "Quan el Leo no està al 100%, l'equip ho nota i hem fet una petita baixada en el partit. Crec que no és molt greu i tant de bo pugui estar el dimecres amb nosaltres, el necessitem".

Per la seva part, el tècnic del València, Marcelino García Toral, ha valorat la incidència de Messi en el partit: "Només hi hagut un moment en què he estat tranquil i no l'hem patit, quan ha estat a la banda sent atès. Tots sabem que és un futbolista determinant". Respecte a l'empat, Marcelino ha opinat: "Al Barça només se'l pot guanyar fent un gran partit o tenint molta sort. Crec que hem fet un gran partit, però no hem tingut sort. No tinc res a retreure als meus jugadors".

Rakitic també ha valorat l'empat: Ens quedem curts en el sentit que volíem donar la volta al partit. La primera mitja hora no ha sigut la millor, però al final semblava handbol quan jugàvem al voltant de la seva àrea". Aleñá, de la seva banda, ha lamentat les reiterades pèrdues de temps del València i que només s'hagin afegit dos minuts de temps afegit al final, malgrat que ha opinat que això no ha sigut "determinant" per haver empatat i no guanyat.