Rakitic: "Hen d'aprendre la lliçó de la temporada passada"

Els jugadors del Barça tenen ben present el que va passar la temporada passada al camp del Juventus: l'equip italià va ser clarament superior, va guanyar per 3-0 i va deixar sentenciada l'eliminatòria dels quarts de final de la Champions. Una situació que no es pot tornar a produir: "Hem d'aprendre la lliçó de la temporada passada", assegura Ivan Rakitic, qui espera que l'equip segueixi "en aquesta línia tan positiva".

El migcampista croat ha estat l'encarregat de parlar a la prèvia del partit contra la Juve. Assegura que no tenen una espina clavada perquè "no hi ha temps" per pensar-hi, però que la vestidor saben què no han de fer. "El que va passar aquí [a Torí] i París no va ser casualitat. Ens van passar per sobre".

La recepta passa per "tenir la pilota, dure el pes del partit i controlar què passa al camp". "Haurem de tenir molta paciència ja que juguem contra un rival que té molta experiència i sap gestiona aquests partits", afegia Rakitic,que espera, en definitiva, "un partit molt dur contra un dels millors equips d'Europa" i que necessitaran "la millor versió".

Rakitic ha fet una reflexió sobre la importància de la Champions: "La Lliga és la competició més important perquè és la que defineix com ho has fet durant la temporada, però la Champions és especial. És el trofeu més bonic".