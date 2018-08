Rakitic tanca la polèmica del seu futur: "Em quedo"

Ivan Rakitic seguirà sent jugador del Barça. El migcampista croat no es mourà del Camp Nou aquest estiu, tot i l'interès del París Saint-Germain. Ell mateix ha confirmat la notícia a la zona mixta de l'estadi José Zorrilla, després de guanyar el Valladolid (0-1). "Em quedo. L'última setmana he tingut dies per reflexionar i parlar sobre algunes coses. Em sento orgullós de defensar aquest escut i espero poder seguir defensant-lo molts anys. Ningú em pot oferir el que tinc aquí, és el millor club del món", ha comentat.

El vigent sotscampió del món amb la seva selecció ha admès que tenia ofertes sobre la taula, més enllà de la francesa. "Hi ha hagut diferents clubs que han preguntat per mi. He hagut de pensar les coses, però al final ha sigut una decisió fàcil. El més important és que vull estar aquí", ha explicat.