Reial Madrid - Barça: horari i on veure per TV el clàssic de la Copa del Rei

A l'espera de no creuar els seus camins a la Lliga de Campions, la tornada de les semifinals de la Copa del Rei depara un clàssic de més transcendència per a un Reial Madrid que es juga davant del seu etern enemic dues competicions en quatre dies. Per la seva banda, el Barça vol estendre el seu domini al torneig del KO.

L'equip blanc arriba al matx havent sumat 8 victòries en els 10 últims partits disputats entre Lliga, Copa i Champions (1 empat i 1 derrota), uns bons números per a un equip al qual li val qualsevol victòria o un empat 0-0 per classificar-se per a la final de la Copa del Rei. Respecte a l'alineació, Isco s'ha quedat fora de la convocatòria, juntament amb Brahim, Vallejo i Mariano, a més del lesionat Marcos Llorente.

El FC Barcelona encadena 8 partits consecutius sense perdre entre Lliga, Copa i Champions (3 victòries i 5 empats), uns grans registres, tot i que millorables, que el fan arribar al partit amb l'obligació de guanyar o aconseguir un empat com un 2-2 o 3-3 per aconseguir el bitllet a la final de la Copa. Valverde no podrà comptar amb Rafinha Alcántara ni Thomas Vermaelen, tots dos lesionats. Les novetats seran Jasper Cillessen i Arthur, que van rebre l'alta mèdica després de diverses setmanes de lesió.

Horari del Reial Madrid - Barça de Copa del Rei

El clàssic es disputarà el dimecres 27 de febrer a les 21 h a l'estadi Santiago Bernabéu.

On veure el Reial - Madrid - Barça de Copa del Rei per TV

El partit es podrà veure per televisió en obert a través de La 1 de TVE, TV3 i GolT. També es podrà seguir en directe amb el minut a minut a través de la web de l'ARA.