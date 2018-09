Retorn a la tan desitjada Champions amb nervis i baixes

Tant pensar en la Champions, el Barça s’ha fet mal a la Lliga. Ben cert és que segueix líder, però fins i tot des del vestidor blaugrana ja no s’amaga que cal ser autocrític. “No pot ser que ens facin tants gols”, admetia Messi. “L’equip no pot dependre sempre de Messi, cal millorar en defensa, competir fort i millorar en alguns casos l’actitud”, va arribar a argumentar Luis Suárez. En tot just vuit dies, el Barça ha sumat dos punts de nou en un tram de calendari, en principi, menys complicat que no pas un octubre en què tocarà veure’s les cares amb el València, el Sevilla i el Madrid a la Lliga. A la Champions, a més de l’Inter, tocarà plantar cara al Tottenham de Pochettino. Dimecres, a Wembley, comença un octubre que podria permetre tancar la ferida dels últims dies o fer-la més grossa. I, tot això, amb els pitjors registres defensius a la Lliga des de la temporada 2005/06, quan amb Rijkaard a la banqueta el Barça va rebre deu gols en set jornades. Ara en porta vuit, just quan toca tornar a la Champions en un partit lluny del Camp Nou, una de les assignatures pendents d’un equip que tot just ha guanyat tres dels últims onze partits fora de casa a la Champions.

El partit de Wembley arriba, a més, amb problemes també per les baixes. Sergi Roberto serà baixa i cedirà el lateral dret a Semedo. Al centre de la defensa, Umtiti tampoc hi podrà ser, ja que pateix una lesió al cartílag del genoll esquerre que, segons va avançar el diari As, podria acabar amb el francès passant per la sala d’operacions. La parella de centrals a Wembley, doncs, sembla condemnada a ser la formada per un Piqué que no ha començat gens bé la temporada i Clement Lenglet, amb l’única alternativa de Vermaelen.

Els últims mals resultats, sumats al joc ofert per l’equip, no han ajudat gens a calmar l’ambient en un club en el qual, des dels jugadors fins al president, tothom admet que la prioritat és la Champions. “Dir que els jugadors han menystingut la Lliga pensant en la Champions és fals, però és cert que aquesta competició fa molta il·lusió. La temporada passada va fer una mica de mal guanyar la Lliga guanyant gairebé tots els partits i veure que no es valorava gens perquè el Madrid guanyava la Champions”, diuen des de dins del vestidor. Messi i Busquets van descansar contra l’Athletic Club, canvis que van pactar amb Valverde, en una prova que els jugadors tenen al cap intentar alçar la Lliga de Campions un altre cop. Als despatxos nobles del Camp Nou també es pensa més en la Champions, però no es deixa de repetir una frase: el Barça mai ha guanyat el títol europeu just en la mateixa temporada que no ho fa bé a la Lliga. Quan el Barça ha alçat la Champions també ha guanyat la Lliga, a diferència del Madrid. A la directiva li fa por que per pensar en la Champions s’acabi perdent tant la Lliga com el títol europeu. Contra un Tottenham que controla a la perfecció el joc vertical, de contres, que aquestes últimes jornades ha fet tant de mal al Barça, l’equip de Valverde comença a caminar en un octubre carregat de reptes que no comença de la millor manera. El fons d’armari que té la plantilla no s’ha transformat en solucions per a un equip en què al final tot gravita al voltant d’un Messi que va acabar emprenyat el partit contra l’Athletic.