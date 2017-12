Rivaldo: "Jo competiria amb la Pilota d'Or amb Messi i Cristiano"

260x366 Rivaldo Rivaldo

L'exdavanter del Barça Vitor Borba, 'Rivaldo', ha apostat aquest dimarts perquè el clàssic que dissabte que ve se disputarà al Bernabéu acabi amb un 2-2, un resultat que, tal com ha apuntat "seria bo" per al conjunt blaugrana.

Rivaldo, que ha sigut al Camp Nou convidat per la casa d'apostes Betfair, de la qual ara és ambaixador, espera un partit "amb gols", tot i que s'ha mostrat partidari que el Barça salti al Bernabéu amb un 4-4-2 i no amb el 4-3-3 que ha utilitzat els últims anys.

"El Madrid juga a casa i, contra ells, cal jugar amb cautela i aguantar una mica", ha argumentat l'exfutbolista brasiler, que s'ha mostrat partidari que el Barcelona faci el passadís a l'etern rival després de conquistar el Mundial de Clubs: "Sempre cal tenir respecte cap a l'equip campió".

L'aposta per quatre centrecampistes que podria utilitzar Ernesto Valverde pràcticament garanteix la presència a l'onze del brasiler Paulo Bezerra, 'Paulinho', de qui Rivaldo s'ha desfet en elogis: "Paulinho ha sigut qüestionat pels aficionats i per la premsa, però està jugant de manera impressionant, fa molt bé la seva feina i marca gols", ha destacat.

L'exblaugrana també ha parlat d'un altre compatriota seu, Neymar da Silva, i de la seva marxa al PSG. "Si Neymar va sortir del Barcelona és perquè li van oferir unes condicions molt bones per a ell i per a la seva família. Jo vaig fer el mateix quan era a la Corunya", ha dit Rivaldo en referència a la sobtada marxa del Deportivo per fitxar pel Barça, que en va pagar 4.000 milions de pessetes (24 milions d'euros) el 1997, fet que encara cou al club corunyès.

Amb el conjunt blaugrana va disputar molts clàssics, encara que el que més recorda és el de la temporada 2000-01 al Bernabéu, quan l'àrbitre li va anul·lar a l'últim minut un gol legal que hauria sigut el 2-3 i que hauria rubricat un triplet de gols del jugador brasiler.

"Sempre me'n recordo, d'aquell partit, perquè hauria sigut una victòria important per al Barça", ha recordat Rivaldo. Si aleshores hagués existit el VAR, el gol segurament hauria pujat al marcador, però tot i així l'exblaugrana no ho veu necessari.

"Jo em vaig enfadar, en aquell moment, i els aficionats també, però crec que el que passa en el terreny de joc no s'ha de canviar: tanta tecnologia no és bona per al futbol", ha afirmat.

Al Reial Madrid li va marcar, a més de quan jugava al Barcelona, amb el Palmeiras, l'Olympiacos i el Milan. "Amb l'únic equip amb el qual no vaig aconseguir marcar-li va ser quan jugava al Depor", recorda.

I és que Rivaldo ha tingut una de les carreres més dilatades que es recorden al futbol modern. "Per jugar 24 anys com a professional has de dedicar molt de temps als entrenaments, t'ha d'agradar molt el futbol i has de cuidar-te molt bé. Jo mai he fumant ni begut ni tampoc m'ha agradat la nit", ha dit.

Del conjunt blaugrana li hauria agradat coincidir amb Leo Messi, al qual considera "el millor del món" i de qui creu que "encara li queden 3 o 4 anys molt bons al Barcelona".

El motiu, per a Rivaldo és simple: "El futbol ha canviat i el nivell és més baix. Avui no es veuen jugadors de tanta qualitat com hi havia en la meva època. Jo competiria amb la Pilota d'Or amb Messi i Cristiano".

L'exfutbolista brasiler, que va guanyar la Pilota d'Or el 1999, ha recordat que, en aquell temps, competia amb Figo, Totti o Del Piero, per l'hegemonia del futbol mundial, mentre que ara Messi i Cristiano Ronaldo es reparteixen tots els premis.