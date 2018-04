Roma, la ciutat on els futbolistes són tant estimats com els Sants

El 28 de gener de 2001 Francesco Totti va fer-li un gol al Nàpols i ho va celebrar aixecant el dil al cel. La imatge de la celebració va aparèixer en tots els diaris i un grup d’estudiants d’arquitectura, romanistes tots, va tenir una idea. Van imprimir la fotografia, la van fer servir de model i just al costat d’on solien estudiar, a un carreró al barri de Monti, van fer un mural. El van acabar de pintar de matinada i quan marxaven, les àvies que anaven a comprar els felicitaven, ja que aquell racó amagat havia guanyat vida. Quan al cap de pocs mesos el Roma va guanyar la lliga per tercera i darrera vegada, els veïns van demanar als joves que fessin més murals per celebrar-ho.

Pocs dies després del títol de la Roma, uns seguidors de la Lazio van destrossar amb esprai el mural de Totti. Ja han passat 17 anys i cada tres per quatre, aficionats del Roma refan el mural i uns dies després, radicals del Lazio el destrossen. “Al final, aquesta relació t’explica com és la ciutat. A Roma la gent és del Roma, i els del Lazio, una minoria, sempre han de fer mal ja que no poden ser protagonistes” deia irònicament Matteo, un dels autors del Mural, satisfet ja que la seva obra, coneguda com ‘Murales Totti’, apareix a Google Maps i algunes guies. Ara mateix però, el mural està tacat, tot pintat de negre. “Roma és una ciutat popular, cridanera...molts turistes pensen en els Palaus i el Vaticà, però l’ànima romana és als carrers. No és una ciutat rica. I malgrat tenir el Vaticà i centenars d’esglésies, és una ciutat pecadora i pagana. Així que els veritables herois dels romans són actors de comèdies com Alberto Sordi, cantants i futbolistes” explica l’escriptor Andrea Cardoni.

540x306 L'escola amb un mural dedicat a Totti / ARA L'escola amb un mural dedicat a Totti / ARA

Caminar per Roma és estimar “la Roma”, en femení, com es diu a aquelles carrers amb tons ocres i vermellosos, els colors de la ciutat, quan cau el sol.Els darrers anys, la imatge de Totti, el millor jugador de la història del club, l’home que va rebutjar ofertes del Madrid per no marxar de l’equip de la seva ciutat, ha omplert els murs. La imatge d’ell celebrant un gol el dia que va guanyar la lliga el 2001 es pot veure a un mur del barri de Garbatella, un dels barris considerats com el cor del romanisme, juntament amb Testaccio. Al barri natal de Totti, Porta Metronia, l’ajuntament va autoritzar un artista per fer un retrat gegant de Totti als murs de l’escola Pascoli, al Carrer Sibari. I fa pocs dies, l’artista català TvBoy, aquell que va imaginar un petó entre Messi i Cristiano Ronaldo a les parets de Barcelona, va posar unes imatges de Totti com si fos Sant Francesc d’Assís al centre de la ciutat. Malauradament, va durar pocs dies. "A Roma hi ha menys respecte que a Barcelona" es queixava a les xarxes.

“Roma parla als seus murs. Als seus bars i mercats” raona Cardoni. “La meva ciutat m’estima tant que no la puc trepitjar” reflexionava fa uns anys Totti. “Si vaig al centre, tothom vol fer-se una foto i no puc respirar. A vegades un amic em porta amb una moto. I jo darrera, amb un casc, puc veure la ciutat bé, perquè és tant bonica, que la necessito veure” deia Totti. Les pintades i els bars amb imatges de la Roma es poden veure a tot arreu, però especialment als barris de Testaccio i Garbatella. A Testaccio de fet, hi ha una iniciativa per recuperar l’històric camp del Roma dels anys 30 i 40, ara convertit en un descampat on viuen immigrants sense papers. “Pels romanistes, recuperar aquest camp seria bonic, encara que fos pel juvenil. Així com seria bonic deixar de jugar a l’Olímpic” diu Cardoni. “Aquest estadi es troba al nord, a uns barris freds, una de les poques zones de la ciutat on hi ha més gent del Lazio. Va ser un estadi construït durant el feixisme i encara s’hi poden veure símbols de Mussolini. Per als romanistes està massa lluny, massa al nord” es queixa, recordant que l’actual directiva planeja fer un estadi al sud, a la zona d’un vell hipòdrom.

A una ciutat plena de museus i art, per a molts romans, una forma de definir la “romanità” és a través de tres eixos: “El menjar, la música i la Roma”, com va arribar a dir l’actor Alberto Sordi, gran aficionat del club, com ho és ara Alessandro Gassman, fill de Vittorio Gassman, qui jugava a bàsquet. La música va unida al Roma i en aquest cas, és clau el barri del Trastevere. “Com passa a tots el de la ciutat, a Trastevere cada cop costa més poden viure, doncs els preus no deixen de pujar per culpa dels apartaments turístics...però aquest barri és un dels cors de Roma” diu el periodista Valerio Curcio, del diari ‘Il Romanista’, amb seu precisament, a un Trastevere que va fer-se famós els anys 60 i 70 quan hi van començar a destacar molts músics i cantautors, com Francesco de Gregori, Lucio Dalla o Antonello Venditti, el cantant que va escriure el “Roma, Roma, Roma”, l’himne del club. Venditti, amic personal dels jugadors, també va escriure el “Grazie Roma”, la cançó que sona quan acaben els partits. va ser el 1983, quan el Roma va guanyar la seva segona lliga, que el president Dino Viola, un polític de dretes, va veure’s obligat a acceptar que l’himne del club fos obra de Venditti, malgrat que ell no volia, ja que el cantant era d’esquerres. Ell preferia “Forza Roma” de Lando Fiorini. Un cançó fluixota. El vídeo que Venditti va fer aquell 1983 per celebrar la lliga per cert, és imperdible: tocant al Colosseu, i per carrers amb banderes del club, amb una estètica, discutible. Venditti va cantar la cançó de nou el 2001, per celebrat la tercera lliga romanista, a una cèlebre festa al Circo Massino davant de més de 200.000 persones.

540x306 Alberto Sordi, a l'Olímpic de Roma / ARA Alberto Sordi, a l'Olímpic de Roma / ARA

“Un cop algú va portar al camp una pancarta que deia ‘ Magno, bevo e tifo Roma’ (Menjo, bec i animo el Roma). Crec que és un bon resum de que és aquest club per nosaltres. Un club popular” diu Cardoni. De fet, també és normal veure una bandera amb la cara d'Alberto Sordi menjant un plat d'spaghetti al film "Un Americano a Roma", del 1954. "A Roma hem vist passar generals, polítics, dictadors, emperadors, Papes...de tot. Per aquesta raó el romà, en el fons, sol burlar-se de qui mana i només idolatra a aquells que són com ells: Totti i Alberti Sordi" conclou Cardoni.