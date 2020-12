Koeman: "Potser Riqui Puig no fa prou per fer-me canviar coses"

En el partit d'aquest dissabte (16.15 h) contra el València al Camp Nou, Koeman es retrobarà amb el seu exequip. Les polèmiques que es van generar en la seva època a la capital del Túria i el joc de l'equip en els últims partits han centrat la roda de premsa prèvia al partit.

"Sempre estem analitzant el nostre rival. Hi ha bastants equips que juguen un 4-4-2. Jo soc partidari sempre d'omplir el mig del camp amb gent que pugui atacar i defensar, tot i que amb llibertat. Amb els migcampistes que tenim podem jugar de manera diferent en els nostres sistemes, però una vegada més, no cal obsessionar-se -ha explicat el tècnic-. El joc del rival afecta molt el nostre joc. Tant de bo seguim en la dinàmica de l'últim partit", ha afegit.

El tècnic blaugrana ha volgut donar un toc d'atenció a Riqui Puig quan l'hi han preguntat pel rendiment dels més joves. "A mi m'agrada la gent que cada dia treballa per millorar. Abracen totes les possibilitats per millorar coses. Avui en dia no tan sols importa la qualitat tècnica. Potser és perquè hi ha molts jugadors en la seva posició o potser no fa prou per fer-me canviar coses".

Cap a qui ha tingut unes paraules de reconeixement és Araujo, tot i que creu que ha de millorar alguns aspectes tàctics: "És un jugador que, malgrat la seva joventut, és molt fort. Per a la seva altura és bastant ràpid. Té un caràcter fort, mana i entrena al màxim cada dia. Està obert a qualsevol consell."

València, record agredolç

La seva estada a la banqueta del València no li porta bons records al tècnic. "Com tothom sap no és el millor record que tindré de la meva carrera com a entrenador. Són coses que passen. Hi ha decisions en les quals m'he equivocat, com pot equivocar-se qualsevol persona. Almenys vam guanyar alguna cosa. He de reconèixer que és un lloc complicat, ja que en els últims 15 anys hi ha hagut molts canvis d'entrenador. De vegades hi falta tranquil·litat per treballar tranquil·lament".

Koeman també s'ha mostrat preocupat pel calendari que espera als blaugranes aquest mes de gener. "El calendari és una bogeria. A més, si guanyem la semifinal de Supercopa hi haurà un partit més, encara. Hi ha molts partits fora de casa i molt tard. Espero que algun dia juguem abans de les nou del vespre. Hem de parlar de com hem de resoldre una temporada molt atapeïda".