Rosell, a 'El Mundo': "Si no hagués sigut president del Barça, no seria a la presó"

Sandro Rosell, expresident del Barça, ha concedit la primera entrevista des que va entrar a la presó de Soto del Real ara ja fa més d'un any. L'exdirigent blaugrana explica a 'El Mundo' com se sent, per què creu que està empresonat i quines són les perspectives.

"És inexplicable i inaudit", diu Rosell, sobre el fet d'acumular ja més d'un any en presó preventiva. "Els fets pels quals m'acusen es remunten a un contracte firmat al Brasil el 2006, del qual cap de les empreses privades que hi va participar ha reclamat res", diu l'expresident del Barça. "Després d'un any, segueixen sense dir-nos quin delicte vaig cometre al Brasil i per què aquella remuneració que vaig cobrar era il·legal. En tot cas, el que he constatat és que la jutge Lamela ja m'ha condemnat i per això em manté en presó preventiva, vulnerant així la meva presumpció d'innocència", diu.

Rosell, que deixa clar que no té intenció de fugir, indica: "No estic empresonat per haver sigut president del Barça, però si no ho hagués sigut no seria aquí. ¿En quin altre cas la Fiscalia de l'Audiència Nacional s'ha dedicat a investigar uns fets produïts fa 12 anys en un altre país, sense que allà siguin delicte, i en què les parts implicades privades no reclamin res? És surrealista".

L'expresident del Barça explica que no entén per què segueix en presó preventiva mentre que "altres investigats estan el llibertat per delictes més greus", i afegeix: "Un fiscal de l'Audiència Nacional li va dir al meu entorn que estava en presó preventiva perquè no tenien proves contra mi".

Sandro Rosell creu que la situació política a Catalunya ha tingut a veure amb el seu cas, si bé apunta que no es considera "un pres polític". "Com a president del Barça em vaig guanyar algun enemic, arran del meu compromís amb el club, però no sé a qui vaig fer tant de mal per haver d'estar més de 400 dies a la presó sense haver sigut jutjat", diu.

Preguntat pel fet que les autoritats nord-americanes també investiguen les comissions que Nike va pagar a Teixeira, llavors president de la Confederació Brasilera de Futbol, per aconseguir el contracte de patrocini, Rosell respon: "No tinc coneixement que els Estats Units siguin rere la meva situació, tot i que moltes persones del meu entorn i els mitjans de comunicació insisteixen que és una 'vendetta' dels EUA per haver assessorat Qatar en la seva candidatura per al Mundial del 2022. Si fos cert, seria molt greu per a la justícia espanyola, que se suposa que és sobirana i independent. Significaria tenir una persona innocent a la presó pel fet que els Estats Units ho volen. No m'ho vull creure. Seria massa fort. Tot i això, m'agradaria saber, en el meu cas, de qui rep pressions l'Audiència Nacional".

Rosell també nega les informacions publicades per 'El Confidencial' que asseguraven, després de tenir accés a escoltes telefòniques, que l'expresident del Barça hauria estat involucrat en la compra d'un fetge il·legal per a Abidal. "Quan vaig saber la notícia no m'ho podia creure! L'únic element distorsionador és un comentari inventat i fora de lloc d'una persona que tampoc va saber els detalls de l'operació mèdica, però que quan ho va dir estava disgustada amb Abidal", afirma, abans d'anunciar que ha parlat amb els seus advocats perquè s'intenti identificar qui va filtrar la informació.

Rosell també parla sobre el que es va publicar fa algunes setmanes i que apuntava que s'hauria beneficiat de la publicitat de Qatar a la samarreta del Barça: "Darrere d'aquestes notícies només s'amaga la voluntat de perjudicar la meva imatge", comenta, i afegeix: "Estic patint un linxament mediàtic, un judici paral·lel que pretén cobrir les mancances del procediment penal".

I, finalment, l'expresident del Barça parla del procediment per delicte fiscal pel qual també se l'investiga. "Tot es redueix a una interpretació de l'Agència Tributària sobre si vaig haver de tributar per IRPF en comptes de tributar per impost de societats i per una quantitat molt pròxima al límit entre la sanció administrativa o penal". Rosell, que diu no sentir-se sorprès per l'actitud de l'administració, conclou: "Tingui en compte que des que vaig ser president del Barça he sigut sotmès a més de 30 inspeccions fiscals, mentre que abans no havia tingut mai cap inspecció".