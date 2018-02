S'ajorna l'aprovació al ple de Barcelona del projecte de l'Espai Barça

El ple de l'Ajuntament de Barcelona no aprovarà aquest mes de febrer la modificació del Pla General Metropolità (PGM), requisit indispensable perquè puguin començar les obres de l'Espai Barça.

La Comissió d'Urbanisme no ha inclòs aquest punt en els temes a tractar en la sessió plenària de febrer. Per tant, s'ajorna com a mínim un mes l'aprovació del PGM que, posteriorment, haurà de passar a la Generalitat perquè en faci la validació final.

Tot i aquest endarreriment, el club té previst iniciar les obres l'estiu del 2019.