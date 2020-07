Sandro Rosell demana a l'Estat una indemnització de gairebé 30 milions d'euros pels dos anys que va estar a la presó

Sandro Rosell demana a l'Estat 29.754.465,02 euros en concepte d'indemnització pels dos anys que va estar en presó preventiva per unes acusacions de les quals va ser absolt en un judici. Així consta en la demanda de responsabilitat patrimonial que ha presentat l'expresident del Barça, en una informació que avança el diari El Mundo.

Rosell, però, va una mica més enllà i demana que la xifra no sigui assumida pels contribuents, sinó que vol que siguin els funcionaris públics (la jutge, els policies i els fiscals que van participar en la seva detenció i posterior entrada a la presó de manera preventiva) els que afrontin aquest pagament. De fet, l'empresari va denunciar que els policies que van fer l'escorcoll a casa seva el dia de la seva detenció van introduir sobres amb diners a casa seva.

En cas d'aconseguir que la demanda prosperi i que li donin la raó, l'expresident del Barça ha avançat que descomptarà les despeses jurídiques i logístiques que van generar el seu procés judicial i la resta de diners la donarà a causes benèfiques, com ja fa amb els guanys del llibre Una forta abraçada, que va escriure mentre estava a la presó.

Rosell desglossa els més de 29 milions d'euros que reclama a l'Estat com a indemnització subratllant, en primer lloc, el dany reputacional que ha patit, pel qual exigeix 405.000 euros. En segon lloc, hi afegeix el dany psicològic, que quantifica en 200.000 euros, i demana pel dany afectiu 320.000 euros. A més, reclama la quantitat de 28.062.950 euros en concepte de lucre cessant derivat de la pèrdua de negocis que va patir pel seu ingrés a la presó de Soto de Real de manera preventiva durant dos anys. Finalment, exigeix que el compensin per un dany emergent, és a dir, vinculat a les despeses derivades de la seva permanència a la presó. Per això demana 766.465,02 euros.

Per la seva banda, el soci de l'expresident del Barça, Joan Besolí, que també va estar dos anys en presó preventiva, demana dos milions d'euros d'indemnització.

Aquesta demanda s'afegeix a la querella criminal que Rosell ha presentat contra la jutge del Suprem que va instruir el seu cas, Carmen Lamela, per prevaricació i falsedat documental. Segons l'expresident del Barça, Lamela va ocultar-li informació clau per a la seva defensa.

El 24 d'abril del 2019 la secció primera de l'Audiència Nacional va determinar que Rosell no va cobrar comissions il·legals ni va blanquejar diners pels drets audiovisuals de 24 partits de la selecció brasilera de futbol, unes negociacions entre l’empresa ISE i la Confederació Brasilera de Futbol que va dur a terme Rosell a través de la seva empresa Uptrend. Aplicant el principi d' in dubio pro reo, el tribunal va tirar per terra els intents del ministeri fiscal i la jutge instructora –a partir de les investigacions de la UDEF i la UCO– de provar els delictes atribuïts a Rosell i el va absoldre de totes les acusacions.