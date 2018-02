Segona revolució al B en menys de mig any

El Barça B s’ha acostumat a la provisionalitat i als múltiples canvis de futbolistes, ni que sigui a meitat de temporada. Si a l’estiu l’equip ja es va renovar de dalt a baix per tenir una plantilla competitiva en el retorn a Segona A -setze altes i dotze baixes-, els mals resultats han provocat que els responsables de l’àrea esportiva blaugrana facin un nou cop de timó i tornin a sacsejar el vestidor per fer una segona revolució en només sis mesos. En total, cinc incorporacions i vuit baixes en aquest mercat d’hivern. O el que és el mateix:dels 24 jugadors que tenien fitxa del B quan l’equip va aconseguir l’ascens només en queden set, menys d’un 30%.

L’última incorporació ha sigut, gairebé al final del termini, la del migcampista anglès Marcus McGuane, que arriba procedent de l’Arsenal. El futbolista, que havia debutat amb el primer equip gunner, era una de les perles del planter del club de Londres, tot i que no la peça més cobejada. A punt de fer 19anys, en el seu currículum hi consta la condició d’internacional amb les categories sub-17, sub-18 i sub-19 d’Anglaterra. Abans de McGuane havia aterrat al Miniestadi un altre migcampista, Nahuel Leiva (21 anys), cedit pel Vila-real fins a final de temporada amb una opció de compra. De fet, la zona de construcció és la que més s’ha reforçat, amb les arribades de Christian Rivera (20 anys, cedit per l’Eibar) i l’ivorià Ballou Tabla (18anys), fitxat del Montreal Impact del Canadà. A la defensa ha arribat el camerunès Martin Hongla (19anys), cedit pel Granada.

En el capítol de sortides, la majoria dels jugadors han marxat cedits o bé rescindint el contracte. El filial només ha ingressat diners amb Choco Lozano, que ha fitxat pel Girona a canvi de 1,75milions més 0,45 en variables.

Pel que fa als defenses, Moisés Delgado marxa cedit al filial del Valladolid i Santi Bueno jugarà cedit al Peralada. Dels migcampistes, Fali ha rescindit el contracte i anirà a jugar al Nàstic, mentre que Kaptoum també marxa lliure, en el seu cas al Betis B. I dels davanters, Jesús Alfaro ha rescindit el contracte per anar a jugar al Saragossa, mentre que Rafa Mujica s’incorpora al Cornellà en condició de cedit. La vuitena baixa és la de David Concha, extrem cedit per la Reial Societat i que es perd el que queda de temporada per lesió. En el seu cas el club ha optat per la baixa federativa.

Canvis constants

No és pas la primera vegada que el Barça B fa tantes modificacions a meitat de curs. Ara fa dos hiverns, durant la temporada 2015/16, el filial, que acabava de baixar a Segona B, estava vorejant el descens a Tercera i va incorporar vuit futbolistes de cop. En aquell cas, els responsables de l’àrea esportiva del Barça van justificar les modificacions per la sanció de la FIFA, que havien provocat que el filial no pogués reforçar-se amb jugadors de fora. Així que a mitja temporada van fer-se els canvis pertinents -alguns ja havien sigut fitxats prèviament-. Al final van aconseguir l’objectiu prioritari de la permanència.

Aquesta temporada, i després del reguitzell de canvis al vestidor del Miniestadi, de moment les coses estan sent positives per a l’equip que entrena Gerard López: ha guanyat els dos últims partits i ha escapat del descens, ni que sigui per goal average.

Però, deixant de banda els resultats, la contrapartida d’aquest reguitzell d’altes i baixes és que l’equip deixa de prioritzar la formació massiva de jugadors del planter per assegurar els objectius de la permanència. Això provoca un tap al futbol base blaugrana i que alguns jugadors, com Sergio Gómez, acabin fent les maletes, cansats d’esperar una oportunitat (el juvenil va marxar al Borussia Dortmund fa uns dies).

Entre una cosa i l’altra, als despatxos nobles confessen que només hi ha dues grans apostes de club al Barça B, i són dos jugadors que han tingut minuts aquesta temporada al primer equip. Un és Carles Aleña, format a la Masia des dels set anys. En canvi, l’altre va arribar tot just aquest estiu al club: és José Manuel Arnaiz, de 22 anys i format a les categories inferiors del Valladolid.