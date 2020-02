Setién: "No em penedeixo d'haver vingut al Barça, això tirarà endavant i anirà molt bé"

El Barça s'ha entrenat aquest matí, l'endemà de les polèmiques declaracions d'Éric Abidal i la resposta contundent de Leo Messi i abans de visitar aquest dijous l'Athletic Club als quarts de final de la Copa (21 h, Cuatro/DAZN). Segons ha informat el diari As, els capitans de l'equip –Messi, Piqué, Busquets i Sergi Roberto– s'han reunit per donar tot el seu suport a l'argentí. Piqué, però, no ha participat amb el grup en l'entrenament i, segons ha informat el club, ha fet treball al marge (per un procés febril, ha matisat després Quique Setién). El central català, però, sí que ha entrat en la convocatòria per viatjar a Bilbao. Un desplaçament que Umtiti haurà de fer més tard, ja que aquest dijous no podrà viatjar amb l'equip perquè té un judici a Esplugues de Llobregat (està acusat d'haver causat desperfectes en el seu anterior domicili).

El Barça viu instal·lat en una espiral rocambolesca i grotesca i Setién, que no fa ni un mes que va arribar al club, ha sigut el primer que ha comparegut davant la premsa després del xoc entre Messi i Abidal. "Intentaré que les polèmiques no afectin el meu equip. Nosaltres estem centrats en el partit, a mi el que m'interessa és el futbol. La resta no ho puc controlar i, per tant, no m'hi desgasto. Avui només hem parlat un minut d'això [en referència a les polèmiques]", ha sortit al pas el tècnic càntabre. "A tots els clubs hi ha problemes, però hi ha moltes coses que jo mai les podré controlar i que no m'ajuden en res a la meva feina com a entrenador, que en tinc molta".

"A Messi l'he vist somrient"

"A Messi l'he vist amb ànims, somrient, li encanta venir a entrenar-se. Estava igual que els altres dies", ha explicat Setién sobre l'argentí, i ha afirmat que als entrenaments l'ambient és bo i que fan jocs i exercicis per fomentar que hi hagi un bon caliu. "No em penedeixo d'haver vingut al Barça, això tirarà endavant i anirà molt bé. Estic encantant de ser aquí i mantinc la il·lusió intacta", ha afirmat Setién, mirant de tenir un to tranquil·litzador davant les turbulències que viu el club. "He tingut problemes al llarg de la meva carrera, però mai havia estat en un club d'una dimensió com la del Barça, però no deixaré que ningú es distregui. Jo treballaré per tenir l' staff, tots els ajudants i els jugadors motivats, que ho estan".

Pel que fa a la baixa de Dembélé, abans d'afirmar si caldrà fitxar o no, Setién ha dit que esperaran a veure el diagnòstic. "És una pena, perquè l'esperàvem amb il·lusió. Em sap molt greu per ell, estava molt il·lusionat per tornar. Però el futbol et planteja aquestes adversitats". Tot i tenir una plantilla curta després del mercat d'hivern i les lesions, Setién es mostra confiat: "Si no podem fitxar, no passa res. Seguirem amb il·lusió els que seguim. Avui hem fet un entrenament extraordinari i estem totalment centrats en el partit contra l'Athletic".

En tot cas, l'entrenador blaugrana, que s'ha volgut fer responsable també del fet que hi hagi una plantilla curta, ha afirmat que en cas que hagi de fitxar ja tenen un substitut pensat per ocupar la davantera. "Clar que m'agradaria comptar amb Carles Pérez ara que tenim aquesta lesió de Dembélé, però no em puc estar lamentant pel que ja ha passat. Hem d'avançar i ser positius"

"Fora de casa no estem tenint la consistència que hauríem de tenir"

"A San Mamés es viurà un partidàs. En molts moments podrem tenir la iniciativa, però també ens tocarà patir, perquè ells seran molt intensos i ens exigiran molt, haurem d'estar a un nivell molt alt. Els seus arguments de joc són molt diferents als nostres, però igual de vàlids. Sabem que no serà fàcil, però anem al partit amb tota la il·lusió i amb ganes de passar l'eliminatòria", ha dit el tècnic sobre el duel contra l'Athletic Club. "Ara tenim dos partits molt importants [a Bilbao i contra el Betis al Benito Villamarín] i estem convençuts que farem les coses bé. Sé que en aquest club s'han de guanyar tots els partits, però la derrota també existeix en el futbol i si arriba, ho afrontarem", ha afegit.

Per acabar, el tècnic blaugrana també ha parlat de Griezmann. "Des que soc aquí veig que s'està adaptant molt bé. Està fent moltes coses bé. No tinc cap dubte que la seva connexió amb Messi funcionarà i anirà a més". Setién, que recupera Arturo Vidal per al partit de diumenge, ha afirmat que el xilè pot ser una opció més per jugar al davant, atesa la seva vocació d'incorporar-se a les posicions d'atac.