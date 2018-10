Seguiment FCB, en contra de modificar l'escut del Barça

El col·lectiu de socis del Barça Seguiment FCB ha fet públic un comunicat en què expressen el seu rebuig al nou escut del conjunt blaugrana. La plataforma reclama que l'escut no es toqui argumentant que les sigles FCB "són un tret diferencial del club, una herència del fundador, Joan Gamper, que es va recuperar el 1974 després de 33 anys de censura franquista". El col·lectiu entén que un canvi com aquest s'hauria de sotmetre a l'aprovació d'un referèndum entre els socis del club.

D'altra banda, Seguiment FCB també mostra el seu desacord amb la ratificació de Marta Plana com a directiva. El grup considera que "no és la més adient per recollir el llegat de Jordi Monés pel seu perfil ideològic". El grup recorda que Planas va "traslladar la seva empresa a Madrid per la «inseguretat jurídica » del moment en consonància amb la seva condició de patrona de la Fundació Juntos Sumamos, contra el dret a decidir, fet que contravé el posicionament del club".