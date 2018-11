“Soc ‘El Senyor Ramon’ i aquest és el primer ‘think tank’ del Barça”

El dia que el Barça complia 119 anys es presentava El Senyor Ramon, el primer think tank de la història del club. Es tracta d’un projecte que han tirat endavant una trentena de socis, sòcies, aficionats i aficionades que es defineixen com a barcelonistes de cor i que tenen inquietud per millorar el dia a dia del club i, especialment, el futur. Una iniciativa que va crear-se fa uns mesos, que ahir veia la llum, i que no s’amaga de la voluntat d’”influir en l’opinió pública” a l’entorn del Barça.

El Senyor Ramon serà un espai de “reflexió, de diàleg i de referència” a l’entorn del Barça, explicava Marc Biosca, un dels encarregats de presentar públicament el think tank. El grup de treball s’anirà reunint periòdicament i organitzarà activitats diverses, obertes al públic, sempre al voltant del Barça, per donar voltes al model de gestió i centrat, sobretot, en els “valors” del club. Activitats que poden ser des de sopars a conferències o taules rodones, sempre amb presència de persones especialitzades amb el tema a tractar i, a poder ser, relacionades també amb el Barça.

A llarg termini, aquest think tank acabarà elaborant un llibre amb totes les idees i propostes que s’hagin debatut i que posaran a disposició de la directiva, dels mitjans de comunicació i dels aficionats. “Volem ajudar a garantir que el nostre model de club es perduri i sigui un referent mundial”, afegia Xavier Budó, un altre dels integrants del grup, que insistia amb la voluntat d’”ajudar”. “No hem creat això per discutir sobre si ha de jugar Dembélé o no, sinó per tenir una mirada d’ocell i que en el futur tots tinguem el Barça que volem”, afegia Budó, que tancava el seu discurs amb una sentència: “No anem contra ningú. Anem a favor del Barça”.

El Senyor Ramon s’ha organitzat com una associació amb personalitat jurídica on, explica Jaume Barrosso, el més important és “el rigor, la igualtat i la independència”. El think tank, asseguren els promotors, que fa “mesos” que treballen en donar forma a aquest projecte barcelonista, no té un lideratge únic sinó compartit, i això ho van voler escenificar durant la presentació, en què només van intervenir sis de la trentena de components d’aquest laboratori d’idees. “Avui parlem nosaltres, però ho haguessin pogut fer els altres”, defensaven. De fet, en les entrevistes o aparicions públiques, ja han pactat que s’aniran tornant les intervencions per reforçar la idea de “lideratge col·lectiu”.

Tot i explicar que la trentena de membres fundadors tenen “origens i tarannàs diferents”, sí que reconeixen de portes endins que els uneixen alguns valors “fundacionals”, com pot el catalanisme, o adquirits posteriorment, la idea de joc que defensava Johan Cruyff.

Ideologies al marge, aquest think tank es defineix com a independent i assegura que no rep el finançament de cap institució, entitat o partit polític. “Cadascú paga la seva quota i amb això anirem organitzant les activitats”, comentva Jaume Barroso.

“No som una candidatura”

Durant la presentació, els components d’El Senyor Ramon van detallar, també, que no es tractava ni d’una candidatura ni d’una precandidatura, sinó únicament d’un laboratori d’idees en clau barcelonista. Això no vol dir que en un futur, algun dels components de l’equip decideixi impulsar una candidatura blaugrana o incloure’s en alguna d’elles. “En aquest cas, haurà de deixar el think tank”, assegurava Barroso. De fet, explica l’advocat, el grup està obert al públic amb l’excepció de membres en actiu de la junta directiva o integrants de qualsevol candidatura.

En canvi, els directius sí que estan convidats a tots els debats que organitzi en el futur El Senyor Ramon. El primer dels quals, previst per mitjans de gener i que tractarà sobre la Masia. “Estem en moments de canvi i hem d’apreciar moltíssim el talent. I no sabem on serà, si a un directiu, a un soci o únicament a un aficionat”, remarcava Chelo Fernández.

El Senyor Ramon està obert a tothom, que podrà escollir entre ser soci del grup –amb la quota corresponent–, col·laborador o seguidor.