Sergi Roberto: "La renovació va per bon camí"

Sergi Roberto ha assegurat que la seva renovació amb el Barça "va per bon camí" i no té cap dubte que arribarà a bon port. "Sempre he dit que soc culer des de petit. Les dues parts ens posarem d'acord sense problema", ha comentat. El jugador del planter ha restat importància al fet que encara no s'hagi concretat la seva renovació i ho ha atribuït a les "moltes reunions" que s'han de fer per tancar l'acord.

A la prèvia del partit de Champions contra l'Sporting de Portugal, on és previsible que tingui minuts per seguir "agafant ritme per acabar d'estar al 100%", Sergi Roberto ha parlat de la posició que ocupa al camp. El migcampista, que des de la temporada passada també juga al lateral, ha insistit una vegada més que la seva preferència és jugar al mig del camp, però accepta de bon grat aquest rol perquè el que "vol" és tenir un rol protagonista. "Sempre he dit que vull jugar i ajudar l'equip. Si és de lateral estaré encantat. I si és al mig, també".

On no es veu és a l'eix de la defensa, ocupant el lloc del lesionat Umtiti. "És una posició on no he jugat mai, i tampoc ho he provat als entrenaments. En el fons, tot és provar-ho, però aquesta és una posició molt delicada i ja hi ha altres companys que poden ocupar aquest rol i fer-ho al 100%. Jo no m'hi veig".

Finalment ha dit que jugar un Mundial "és un objectiu més" i estaria "molt content" si Lopetegui el convoqués a l'estiu amb la selecció espanyola.