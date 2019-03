Sergi Samper rescindeix el contracte amb el Barça

El Barça i Sergi Samper han arribat a un acord per rescindir el contracte que els lligava per als pròxims tres mesos. El jugador s'acomiadarà del club aquest dimarts, 5 de març, en una roda de premsa que tindrà lloc a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper a les 13 hores.

Tot apunta que el del planter podria seguir els passos d'Andrés Iniesta i seguir la seva carrera al Vissel Kobe japonès, club entrenat per Juanma Lillo.

El jugador, que no entrava en els plans d'Ernesto Valverde, es va formar a les categories inferiors del club blaugrana fins a arribar al primer equip. Però un cop allà no ha tingut gaires oportunitats i ha jugat cedit al Granada i al Las Palmas, club on va patir una greu lesió que el va tenir apartat dels terrenys de joc fins al novembre passat. Aquest any, Samper tampoc estava tenint sort amb les lesions i només havia disputat un partit de Copa del Rei.