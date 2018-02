Sergio Busquets, omnipresent a Stamford Bridge

Aixecant el cap, movent els dits per ordenar el joc i activant el retrovisor per aturar les contres del Chelsea. Sergio Busquets va ser a tot arreu, a Stamford Bridge. Amb més de 150 tocs, el migcampista de Badia del Vallès va ser clau per evitar més contres d’un Chelsea letal amb espais, tot i que el percentatge de més d’un 70% de possessió de pilota no va servir per aconseguir xutar més. Tant el Barça com el Chelsea van xutar dos cops entre els tres pals, però els anglesos van topar dos cops amb els pals. “Cal velocitat i qualitat, per superar aquestes defenses”, va dir Ernesto Valverde sobre un partit en què al Barça, per moments, li va faltar claredat per poder estirar en atac un equip que va estar ben apuntalat darrere gràcies a la feina de Rakitic i Sergio Busquets.

Rakitic: “Ells han fet ben poca cosa”

“És complicat jugar contra aquests equips, ja que tens el domini, ets superior amb la pilota, però ells amb ben poca cosa et poden fer mal. Amb tres xuts han fet dos pals i un gol, però hem fet una gran feina esperant amb paciència el nostre moment; en sortim reforçats -va dir Rakitic-. No hem tingut sort; al contrari, mala sort, ja que ells es tanquen defensant amb vuit homes. Semblava un partit d’handbol”, es va queixar el croat, que va ser amonestat però va evitar veure la segona groga malgrat que els migcampistes del Chelsea el van buscar.