Sergio Busquets, cap pilota perduda i un ensurt

Entrada la primera part, Sergio Busquets va rebre un cop en una pilota dividida i no va poder més. Va aturar el joc estirant-se a la gespa mentre Arturo Vidal ja estava a punt per entrar. El migcampista de Badia del Vallès, però, va poder seguir jugant, i va firmar una actuació memorable fins que va se li va acabar la gasolina en els últims 10 minuts de partit. A Wembley, Sergio Busquets va fer 67 passades i no va perdre cap pilota. Totes les pilotes que van arribar a les seves botes, el vallesà les va entregar de forma satisfactòria a un company, tot i que jugadors com Lamela i Winks de tant en tant intentaven evitar-ho.

En un partit en què les baixes de Sergi Roberto i Umtiti deixaven el Barça amb menys opcions en la seva zona defensiva, Busquets va saber protegir bé Piqué i Lenglet evitant pèrdues d’aquelles que poden fer molt de mal quan al davant tens jugadors verticals com els del Tottenham. Situant-se sempre a l’inici de la jugada, Busquets va rebre el suport d’un Messi que va acostar-se molt a la seva zona de joc. I el Barça va saber sotmetre el rival a través de la possessió. “No era fàcil guanyar un equip com el Tottenham, però ho hem fet amb una bona actuació i amb la pilota”, va dir un Coutinho satisfet.

Lenglet, correcte

El partit també va servir per veure Lenglet jugant per primer cop com a titular a la Champions, ja que Umtiti era baixa tant per sanció -després de ser expulsat contra el PSV- com per lesió. El francès va firmar un bon primer temps, però va acabar patint una mica en els últims minuts, quan va tenir la mala sort de tocar una pilota amb el braç que va convertir un xut de Lamela en el 2-3 que va donar emoció al partit.