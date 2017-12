Sergio Ramos: "A Barcelona diran que he d'anar a la presó, amb Puigdemont"

Tot i colpejar Luis Suárez, Sergio Ramos tan sols ha estat sancionat amb una targeta groga. En ser preguntat per Marta Ramon (RAC1), el defensa del Reial Madrid ha tret ferro a aquesta acció. "A Barcelona diran que he d'anar a la presó, amb Puigdemont. Estic molt tranquil. He anat al xoc, però ni el toco ni tinc intenció de tocar-lo", ha assegurat.

Puigdemont ha donat la seva opinió sobre el clàssic amb un missatge a les xarxes socials.

Acabem la millor setmana en molt de temps amb una alegria esportiva, i pensant també en com ho hauran gaudit en Quim, l’Oriol i els Jordis. — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 23 de desembre de 2017

" El futbol no té memòria, no et pots quedar amb els elogis ni amb la crítica negativa, has de seguir treballant. Aquest 2017 ha estat un any inoblidable", ha afegit. " Hem fet una grandíssima primera part, la segona ha estat diferent. La Lliga no la tenim impossible i, mentre hi hagi opcions, hem de seguir lluitant. Això no ho fa ningú tan bé com e l Reial Madrid", ha opinat en declaracions a la zona mixta del Santiago Bernabéu.



"Hem fet una gran primera meitat i hem generat oportunitats per marcar, però la sort és clau. Hem pagat el desgast de la primera part, i quedar-nos amb un jugador menys es nota molt", ha dit.