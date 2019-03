Sergio Ramos: "El que ha passat amb Messi és una jugada puntual"

Després de la victòria al Bernabéu, Ivan Rakitic ha sigut entrevistat per Movistar Partidazo. "No hi ha gaires equips al món que puguin guanyar aquí dues vegades en tres dies, estem molt contents", ha analitzat. "La victòria és merescuda. Al Bernabéu s'ha de lluitar i cal posar sempre la cama encara que faci mal. Guanyar una altra vegada aquí és perfecte per a nosaltres, però hem de respectar el Madrid i els altres equips perquè encara queda molta Lliga", ha afegit.

Sergio Ramos també hi ha dit la seva. "L'altre dia vam dominar l'eliminatòria però el futbol és eficàcia. Hem de girar full. Avui teníem una oportunitat bona però no ha sigut així. Hem de felicitar el Barça", ha dit. "Han sigut dos partits molt intensos i no hem tingut temps per recuperar-nos", ha afegit.

651x366 Gerard Piqué i Sergio Ramos / ÓSCAR DEL POZO / AFP Gerard Piqué i Sergio Ramos / ÓSCAR DEL POZO / AFP

"Hem perdut una oportunitat d'enganxar-nos a la Lliga. Al futbol no marcar gols passa factura. Hem jugat amb molta personalitat, els hem pres la pilota i el domini, però ells han guanyat. L'única cosa que podem fer és felicitar-los", ha dit el defensa. "El que ha passat amb Messi és una jugada puntual i queda com una acció del partit al camp i res més. L'única cosa que li he comentat és que ha sigut una acció involuntària", ha explicat.

La patacada del Reial Madrid ha sigut important perquè en una setmana ha perdut tres vegades contra el Barça; dues en futbol i una en bàsquet. Alguns aficionats han abandonat el Santiago Bernabéu amb càntics de "Florentino, dimissió".