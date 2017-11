Joan Manuel Serrat demana a Bartomeu que renovi Messi

Joan Manuel Serrat demana aquest dissabte, en una carta que publica al diari 'El País', que Josep Maria Bartomeu, president del Barça, renovi Leo Messi. "Respectuosament vull fer-li arribar aquesta carta preocupat com estic per un tema que des de fa massa temps manté confusos i desassossegats socis i simpatitzants de la nostra entitat, fins i tot potser a vostè també, i que estem desitjant rematar d'una vegada per sempre amb un final feliç", diu Serrat.

"Leo Messi pot negociar a partir de l'1 de gener amb qui vulgui i pel que vulgui" Joan Manuel Serrat Cantautor

El cantautor del Poble-sec recorda que cal resoldre la renovació de l'argentí abans de finals d'any, és a dir, en 45 dies: "Diguem-ho clar. Culés del món: Leo Messi pot negociar a partir de l'1 de gener amb qui vulgui i pel que vulgui", i afegeix: "Si aquest home veloç, petitet i regatejador se'n va d'aquesta institució que servidor segueix pensant que és la nostra, senyor Bartomeu, no m'agradaria estar al seu lloc".

Per últim, Serrat s'adreça a Messi: "No voldria que vestissis uns altres colors que no fossin els blaugrana, però si en algun moment, com en alguna ocasió has dit, decidissis acabar els teus dies esportius a Newell's, et juro en el nom del Negro Fontanarrosa que si el meu cor canalla encara palpita, t'acompanyarà fins al Parque Independencia vestit de leprós per donar-te les gràcies per tant, tant i tant de futbol".