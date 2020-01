Setién: "Només marxo satisfet a casa si el meu equip ha jugat bé"

El nou entrenador del Barça, Quique Setién, segueix en un núvol. En una entrevista a Barça TV, el tècnic càntabre defineix la seva arribada al Barça com "un dels dies més feliços" de la seva vida. Diu que encara ara viu amb emoció quan es dirigeix cap a la Ciutat Esportiva per dirigir un entrenament.

"Soc bastant emocional en algunes decisions que he de prendre, tot i que també tinc pausa, reflexiono i analitzo les coses. Però si he de prendre una decisió entre la realitat i el que em diu el cor, el més probable és que em deixi guiar pel que em digui el cor", s'ha definit Setién. "Les meves conviccions són les que són, sense voler ser prepotent. Ja al pati de l'escola volia tenir la pilota, no córrer-hi al darrere. Això m'ha guiat sempre. Estic convençut que el 90% dels futbolistes també ho senten així".

El cos tècnic de Quique Setién al Camp Nou

"L'única manera de marxar satisfet a casa és si el meu equip ha jugat bé. Si guanyem havent fet un mal partit, celebraré haver sumat els tres punts, però marxaré emprenyat a casa perquè sentiré que no ho hem fet prou bé", ha confessat el nou entrenador blaugrana, reconegut amant del joc de posició i admirador tant de Johan Cruyff com de Pep Guardiola. "Respecto la gent resultadista, però jo he arribat fins aquí pensant d'una altra manera. Segueixo sent un futbolista, que té la mateixa passió per jugar. A Santader segueixo jugant, a la platja, amb un equip de veterans. Faig els meus partidets amb els amics... El que realment m'agrada és jugar".

Més enllà de la lectura: els escacs i el futbol

Setién ha explicat que, quan ha estat sense entrenar després d'acabar la seva etapa al Betis el curs passat, ha aprofitat per prestar més atenció a altres aspectes de la seva vida, com passar més temps amb la família o passejar entre les vaques del seu poble, segons ha recordat bromejant. "Ara ja tinc l'energia necessària per afrontar el repte d'entrenar el Barça". El tècnic càntabre també ha recordat dues de les seves altres grans passions: jugar a escacs, on veu certes similituds amb el futbol pel que fa a "l'ordre i l'estratègia", i la lectura.

Setién ha explicat que de ben petit va començar a xutar una pilota contra una paret a prop de casa seva i, abans de fer el salt als camps de futbol, en tornejos de futbol a la platja. Al Sardinero, l'estadi del Rancing de Santader, va començar a seguir els seus primers partits en directe. A l'equip de Santader és on més partits va disputar com a futbolista i va visitar el Camp Nou per enfrontar-se al Barça, ja de ben jovenet (just després de ser juvenil).

El Setién futbolista i el pas a entrenador

Com a jugador, Setién s'ha definit com un futbolista que utilitzava amb habilitat les dues cames, que llegia bé el futbol i que sabia pausar el joc quan el partit ho necessitava. "Era una jugador lent, que em costava arrencar. Driblava per habilitat, no per velocitat. Però s'havia endur-me la pilota a zones del camp on fer fluir més el joc. Sempre se'm va criticar que no treballava prou, tot i que jo no ho sentia així, ja que jugava amb il·lusió. Mai corria darrere una pilota que s'havia que acabaria sortint".

Primer entrenament de Quique Setién amb el primer equip a la Ciutat Esportiva Joan Gamper

Pel que fa a la seva transformació com a entrenador, Setién ha explicat que es va treure els títols però que a ell el que li agradava era jugar, i quan es va retirar del futbol professional va seguir jugant a futbol platja. "Els meus inicis com a entrenador van ser circumstancials. "Em van oferir dirigir el Racing, l'equip de la meva terra, quan literalment no havia ni entrenat cadets. Només havia fet unes pràctiques acompanyant un noi en un equip de barri a Santander". Va agafar el Racing en posicions de descens a Segona Divisió B i va acabar portant l'equip a pujar a Primera. El tècnic també ha recordat que en la seva posterior etapa al Lugo va estar molt a gust. "Només vaig marxar del Lugo per un canvi en la propietat. Si no probablement hauria seguit allà. Si no només hauria marxat al Racing.

Admiració pel Barça

El nou preparador blaugrana ha sintetitzat l'admiració pel joc característic del Barça: "Jo era un futbolista a qui agradava tenir la pilota al peu i veia que molts partits només tocava tres o quatre pilotes i corria amunt i avall. No recordo exactament quan va ser, però arriba un moment en què t'enfrontes al Barça i comences a veure que tocaven la pilota d'una banda cap a l'altra i tu et fas un fart de corre i no hi arribes mai. Llavors em vaig adonar que era això el que m'agradava. I per què passa això? Com ho fan tan fàcil? Dominen tots els partits, saben quan pausar o accelerar el joc... I penses: això existeix. I això és el que vull transmetre com a entrenador".

Setién, en l'entrevista, també destaca el paper del seu staff, format pel seu segon, Eder Sarabia, l'entrenador de porters Jon Pascua i el preparador físic Fran Soto. El càntabre els acostuma a donar força protagonisme: "A mi moltes coses em passen per alt. No m'importa dir-ho, en moltes coses en saben molt més que jo. Són mes joves... Entre tots som millors. De la mateixa manera espero poder integrar en aquest grup tota la gent que ja hi ha aquí Barcelona treballant amb l'equip. Aprendre d'ells, i segur que ens faran millors".

La incidència de Messi i l'idolatria de Busquets

"La incidència que té Messi en tots els partits és espectacular. Jo això no ho havia vist mai abans en cap jugador. És determinant al llarg del partit i en tots els partits", ha lloat el tècnic càntabre sobre l'estrella argentina. "És un futbolista únic. Penses que serà impossible que torni a aparèixer un futbolista com ell. Ho fa tot bé, fa millors als entrenadors", ha afegit. "Ara és el meu jugador. Vols treure-li rendiment, vols que estigui content i que sàpiga la importància que té per al grup i per a tot el club. Però realment és un futbolista al qual no cal dir res".

Setién i Messi

Setién ha confessat que té algunes samarretes emmarcades a casa seva. "Alguns són grans futbolistes, d'altres potser no són futbolistes tan destacats, però són fonamentals i persones íntegres". Una de les samarretes és la de Sergio Busquets: "L'admiro. Al marge de ser un grandíssim futbolista, en una posició clau per com jo entenc el futbol té una capacitat exquisida per entendre-ho tot".