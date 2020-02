Setién i Rubi: dos detallistes en terreny pantanós

Detallistes, metòdics, propers als jugadors, apassionats i amb ganes de protagonistes de la pilota. Malgrat la diferència d’edat que separa Quique Setién i Joan Francesc Ferrer Rubi, els entrenadors de Barça i Betis tenen perfils similars. Dos tècnics que es confessen deixebles de la idea futbolística de Cruyff i que aquest diumenge es veuen les cares en un partit en què, des de la banqueta, posaran l'accent en l’estil, tot i que des de la graderia importarà poca cosa més que el resultat.

I és que el partit al Benito Villamarín (21 h, Movistar LaLiga) arriba en un morent crític per a les dues entitats. Els verd-i-blancs, que aspiraven a Europa, estan encallats a la tretzena posició, a vuit punts del sisè lloc. Mentre que el Barça, després de quedar eliminat a la Copa, s’aferra a la Lliga –en la qual és segon, a tres punts del Madrid líder– com a salvavides per evitar tancar la temporada amb un fracàs rotund.

Ni Setién ni Rubi ho estan tenint fàcil. El càntabre aterrava fa gairebé un més al Camp Nou i ja ha hagut de patir de primera mà la magnitud del club i de l’entorn. En quatre setmanes ha viscut una crisi al vestidor, ha perdut el liderat de la Lliga i s’ha quedat fora de la Copa. Però això no espanta un tècnic esperonat “pel vent del nord” i que, si per alguna cosa destaca, és pel seu caràcter: “Ja sabia com era aquest club. Hi ha molt soroll, però me n’aïllo perquè no m’ajuda. Em centro en treballar, en fer el que hagi de fer, i no m’influeix el que es diu o el que passa fora”.

Retorn al Villamarín

Al Benito Villamarín, en un partit “especial” perquè torna al que va ser casa seva durant les dues últimes temporades, l’entrenador del Barça es juga mantenir el pols amb el Madrid. Un duel que, per la importància, l’equipara “a una final”, encara que no creu que es jugui “més que tres punts”. Malgrat alguns dubtes, no veu perillar ni el seu càrrec ni el seu projecte.

Aquest diumenge Setién només té 14 fitxes disponibles del primer equip, per les baixes de Piqué, Suárez, Dembélé i Neto; per la qual cosa ha completat la llista amb Iñaki Peña, Ansu Fati, Ronald Araújo i Riqui Puig, del B. Però lluny de posar-se la bena abans de la ferida, i més en una temporada en què els culers s’encallen a domicili, enviava un missatge a la plantilla: centrar-se en la pilota. L’exemple a seguir era el de San Mamés, on malgrat la derrota, el Barça va oferir “clars símptomes de millora” en totes les facetes del joc. Menys en la punteria. “Les dinàmiques existeixen, a vegades per raons futbolístiques o psicològiques. I no sempre tenen una explicació lògica. Però s’han de revertir i això és el que intentarem”.

Rubi, sense rancor

Al davant hi haurà Rubi, l’entrenador que va rellevar Setién al Betis, a l’estiu. Un tècnic que va estar a punt d’anar-se’n al carrer al novembre, quan els resultats no l’acompanyaven. Aleshores, el club andalús va pensar en Setién perquè tornés a la banqueta, però, quan tot semblava decidit, un gol a última hora contra el València va permetre que el Betis guanyés el partit i Rubi mantingués el càrrec. Setién desmentia que ja tingués aparaulat el retorn, però tant els mitjans que segueixen l’actualitat del club andalús com l’entorn de Setién confirmen que les converses estaven en marxa.

Rubi, que sense confirmar-ho va donar a entendre que estava al cas de tot, deia que no guardava cap rancor a Setién, que “no estava enfadat” amb ell i que "per descomptat" que "el saludaria”. El dubte és com el públic del Villamarín rebrà el que va ser el seu entrenador fins fa tot just sis mesos, ja que la relació entre tècnic i aficionats va trencar-se. Rubi se’n rentava les mans i Setién hi restava importància: “Els últims mesos van ser durs però ja està tot oblidat. Vaig ser molt feliç, no guardo cap rancor a ningú, en absolut”.

El partit enfrontarà dos tècnics amb passat blaugrana i verd-i-blanc. Perquè, a banda del periple de Setién a Sevilla, Rubi va ser tècnic assistent del Barça en la temporada 2012-13, la del tàndem format per Tito Vilanova i Jordi Roura. Els dos es coneixen i coneixen el rival. Però, com matisava Rubi, “de res serveix tenir informació si no s’aplica bé al camp”.