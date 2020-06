Setién: "El dinamisme de Riqui Puig ens vindrà molt bé"

"A vegades un pot dubtar de l'aportació de nois tan joves en partits tan transcendentals, però tant el Riqui com l'Ansu s'ho estan guanyant a pols. Segur que tindran més minuts i a més ens permeten donar minuts de refresc a altres jugadors amb el calendari tan ajustat que tenim", ha valorat Quique Setién després del triomf del Barça per la mínima contra l'Athletic Club.

"Sabíem que seria un partit complicat", ha volgut argumentar el tècnic càntabre davant la dificultat del seu equip per generar ocasions de gol. Setién també ha manifestat la seva satisfacció per com ha anat el segon temps, però ha admès errors en la primera meitat i que han tingut "poc control". "Al final ens hem merescut guanyar. Esperem que això ens serveixi per estar més tranquils", ha valorat també l'entrenador blaugrana.

El tècnic també ha parlat d'Arthur i els cants de sirena que el situen al Juventus: "No sé res d'això, però en tot cas li demanarem que estigui centrat en nosaltres". Setién també l'ha defensat: "Ens ajuda molt a mantenir la pilota. Li demanem coses diferents a les que li demanaven abans i això requereix temps".