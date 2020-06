Setién: "No demanaré disculpes a Griezmann, però entenc que es pugui sentir malament"

Després de l'empat contra l'Atlètic de Madrid, que fa encara més imprescindible una punxada d'un Reial Madrid invicte del de confinament, Quique Setién ha atès els mitjans. "Si em veig amb forces per tirar això endavant? Naturalment. El resultat desmereix moltes de les coses que hem fet bé, però estic content en com ha treballat l'equip".

El tècnic càntabre també ha dit que se sent recolzat pel vestidor i no ha volgut donar detalls de la trobada que va tenir amb la directiva. Un dels temes principals de la roda de premsa ha sigut la suplència de Griezmann: "No crec que hagi humiliat un campió del món. Els que estaven al camp ho estaven fent bé i l'he fet entrar tard, però confies en què un jugador com ell pot aportar. Entenc que és dur per ell haver jugat tan poc i que se senti malament. Jo també em sento malament per ell. Demà parlaré amb ell, no per demanar-li disculpes, perquè això no ho he de fer, però entenc que es pugui sentir malament".

Setién també ha explicat el canvi de sistema, amb dos davanters i no tres com ho fa normalment i amb Riqui Puig com ha quart migcampista: "La idea era reforçar-nos amb les pujades del laterals, alliberar Messi i comptar amb la mobilitat del Riqui. No ens hem enfrontat a un rival fàcil i al final, no hem pogut, si només ho valorem amb els gols. Però estic content en com han treballat els futbolistes, sobretot Riqui i Arturo Vidal". El tècnic no