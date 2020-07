Setién farà servir el filial per preparar la Champions

El partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Nàpols s’acosta de mica en mica i Quique Setién no les té totes. El tècnic càntabre, que ahir a la tarda va donar festa als jugadors, només disposa de 14 homes del primer equip per afrontar el matx. A les baixes de Sergio Busquets i Arturo Vidal per sanció, a principis de setmana s’hi ha afegit Arthur Melo, que segueix encaparrat en no tornar del Brasil. Malgrat que l’entorn del jugador explica que vol arribar a un acord amb el club per rescindir ja el contracte, sense haver de tornar-se a posar la samarreta blaugrana, el Barça segueix decidit a respectar els acords del traspàs d’Arthur a la Juve, operació en què hi ha inclòs que Pjanic vingui al Barça. Però tot la temporada que ve. Setién, però, ja es va fent la idea que Arthur, encara que torni, segurament no jugarà, atès el seu punt de vista.

Setién sap que podrà recuperar els lesionats Lenglet i Griezmann però que difícilment recuperarà a temps Dembélé. També és dubte el central Ronald Araujo, que va lesionar-se en el play-off d’ascens a Segona A amb el filial. Amb Ansu Fati i Riqui Puig ja en la dinàmica del primer equip, Setién va cridar ahir altres jugadors del filial, com Monchu, Jandro Orellana, Jorge Cuenca, Óscar Mingueza i Konrad de la Fuente, per reforçar els entrenaments del primer equip. I, de pas, per fer mèrits per entrar en la llista del partit contra el Nàpols.