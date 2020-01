Setién: "No es pot estar en un lloc millor, la primera setmana ha sigut meravellosa"

Canvi d'aires al Barça. També de rutines. L'equip s'ha exercitat a les ordres de Quique Setién aquest dissabte al matí (quan jugaven a la tarda o al vespre, Valverde optava per fer l'entrenament a la tarda el dia anterior) i, aquest diumenge, es tornaran a entrenar (a les 11 h), per després descansar a casa i ser al Camp Nou dues hores abans del duel contra el Granada. La llista de convocats, a diferència de com feia Valverde, també es coneixerà el mateix dia del partit. El que ja sap Setién és que no podrà comptar amb els lesionats Luis Suárez i Dembélé, ni tampoc amb De Jong, sancionat. En la sessió d'aquest dissabte també han participat el central del filial Araujo i el davanter Abel Ruiz, així com els habituals Carles Pérez, Ansu Fati i, amb Setién, Riqui Puig. Ter Stegen i Arthur han treballat amb el grup i s'espera que aquest diumenge rebin l'alta mèdica.

Després de l'entrenament, on ha imperat el bon ambient en la conversa inicial del tècnic càntabre amb els seus jugadors i Setién ha participat, com li agrada fer, en els rondos amb els jugadors, el nou entrenador blaugrana ha atès la premsa. "Entenc que el Granada voldrà repetir el partit de l'anada, en què va donar un nivell molt alt. Esperem el millor rival possible, això he dit als jugadors. Entenc que ens posarà les coses difícils i que no serà un partit fàcil. Com seran tots els partits. Guanyar fàcil ho pots fer algun cop, però no sempre", ha afirmat, sobre un rival que va guanyar el Barça a la primera volta.

Una setmana "meravellosa"

Setién fa una setmana que treballa amb el Barça: "Ha anat molt bé, millor del que m'esperava. Un entrenador nou és un estímul, però m'ha sorprès la grata predisposició d'uns jugadors amb gran capacitat per entendre tot el que els dius i els canvis que els hem proposat. Ha sigut meravellós". El tècnic càntabre ha explicat que ha parlat personalment amb Messi, però també amb altres jugadors: "Això serà habitual. M'agrada debatre amb els jugadors, saber què pensen i tenir feedback".

Sobre si Riqui Puig serà titular contra el Granada, Setién ha explicat: "M'agrada conèixer personalment els xavals. És cert que aquesta setmana, per circumstàncies, ha estat amb nosaltres tots els dies, però la setmana vinent potser serà un altre. Més enllà dels noms, m'agrada veure què aporten als entrenaments". Setién ha afirmat que el seu fitxatge per al Barça ha sigut "un regal totalment inesperat", i ha promès "totes les ganes possibles i il·lusió". "No es pot estar en un lloc millor", ha afegit.

El nou tècnic blaugrana no ha volgut afirmar si calen recanvis o no, però ha explicat que s'han donat un marge amb la direcció esportiva per acabar de conèixer els jugadors, tant els del primer equip com els del filial, i després prendre decisions. "Estem en aquest marge", ha dit. Sobre el comiat d'Ernesto Valverde, a qui va lloar la tasca feta al Barça, ha explicat que els entrenadors estan "sempre en una posició de risc". "Com és facin les coses des dels clubs després ja no depèn de nosaltres", ha afegit.

Les jerarquies en l'onze

Setién no ha volgut donar pistes sobre quin serà l'onze contra el Granada, però ha admès que hi ha jugadors amb certes jerarquies, tot i que vol que tots sentin que s'han de guanyar el seu lloc en l'onze. Sobre Arturo Vidal, Setién ha admès que li agrada estar ordenat tant en atac com en defensa i que treballaran amb els futbolistes que "potser són més desordenats".

El tècnic càntabre ha explicat que té diferents opcions per suplir la baixa de Luis Suárez en atac, a qui ha definit com "un dels millors davanters centres del món", i ha lamentat que estigui lesionat. També ha lloat Arthur Melo: "És un futbolista extraordinari, no l'he de descobrir jo. De fet, tots els futbolistes que hi ha en aquest equip són extraordinaris. Treballem perquè tots els futbolistes facin millor l'equip".

Guanyar o jugar bé?

"Perquè quedi clar: jo el que vull és guanyar. Però si guanyem sense haver jugat bé, marxaré emprenyat a casa. Però crec que si el meu equip juga bé, tindrà moltes més possibilitats de guanyar", ha explicat Setién, sobre un tema sobre el qual ha recordat que ja se'l va malinterpretar a Sevilla, quan era tècnic del Betis.

El debut contra el Granada

"No espero un equip sobreexcitat, però sí estimulat, per posar en pràctica tot el que hem treballat durant la setmana. N'estic convençut, però espero que no sigui només cosa d'un dia. Espero que es mantingui en el temps i que els futbolistes no és relaxin. Que l'estimul duri durant tot el partit, i en la resta que vindran".