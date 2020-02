Setién: "El vestidor dona per bones les explicacions que ens va donar Bartomeu"

Després del seu primer i únic entrenament amb el Barça, Martin Braithwaite ha entrat en la convocatòria per enfrontar-se a l'Eibar aquest dissabte (16 h, Movistar LaLiga). "És evident que està en bona forma, perquè ha estat competint fins ara, però ja veurem si és titular o no. Suposo que algun partit sí que ho serà, però acaba d'arribar i encara li hem d'explicar molts conceptes nous per a ell", ha afirmat Quique Setién sobre el recanvi que necessitava. "És un jugador que feia temps que anàvem seguint, que es pot acomodar en diferents posicions d'atac, que ens ajudarà i ens aportarà moltes coses. A més de ser un bon futbolista, té bon cap".

El tècnic blaugrana ha volgut aïllar la plantilla de l'escàndol institucional que viu el club pels missatges difamatoris a les xarxes. "Sabem tot el que passa, però intentem que no influeixi en l'equip i us puc assegurar que no ho fa. Nosaltres estem centrats en intentar jugar bé i fer gaudir el nostre públic. La resta ens preocupa ben poc". Josep Maria Bartomeu va visitar la plantilla i el tècnic dimarts, després de tot l'escàndol. "El vestidor dona per bones les explicacions que va donar Bartomeu i jo també. El tema ja està oblidat", ha afegit Setién.

L'entrenador blaugrana també ha valorat les paraules de Messi a Mundo Deportivo, en què va afirmar que l'equip ha de millorar si vol guanyar la Champions. "Puc estar d'acord en algunes coses i en d'altres no. És cert que a la Lliga de Campions no hi ha marge d'error, hem de millorar algunes coses amb les quals no estem contents però estem progressant per assolir el nivell per poder competir pels títols que ens queden". Sobre l'encaix de la seva proposta a l'equip, Setién ha admès que encara no han fet un partit rodó i que només s'han imposat amb claredat contra el Leganés a la Copa.

"Tenim la dada que a mesura que anem jugant partits, els rivals ens generen menys", ha deixat anar el càntabre, conscient que encara tenen molta feina per endavant. "Ho anem treballant una mica tot i anem evolucionat. A vegades les coses depenen només de detalls. Potser la gent molts cops no percep tot el que estem treballant, però són coses que hem posat al cap dels jugadors", ha valorat.

"No reservarem res que ens impedeixi guanyar"

Setién també ha parlat del rival, l'Eibar. "Cada partit és una història diferent, perquè cada rival proposa coses diferents, però és cert que hi ha equips molt intensos en la pressió alta. Això t'obliga a buscar alternatives, a estudiar permanentment el rival i trobar la manera de sortir amb la pilota jugada. Esperem que l'Eibar vingui a pressionar-nos al nostre camp. Ho hem treballat durant la setmana". El tècnic ha afegit que sumar els tres punts "és vital" abans de pensar en el duel de dimarts contra el Nàpols. "No reservarem res per a aquest partit que ens impedeixi guanyar-lo", ha dit Setién, que té Umtiti i Lenglet amonestats a la Lliga amb quatre targetes grogues cadascun i després de l'Eibar l'equip visitarà el Bernabéu al campionat estatal. "Confio molt en tots dos. Tenim present que quan un vegi la targeta groga haurà de descansar. Això va així", s'ha limitat a dir.

L'entrenador ha tornat a deixar fora de la convocatòria Riqui Puig. "Comptem amb ell i amb els altres. És evident que els nois joves hi són per ajudar, per exemple, el dia que algun professional de la primera plantilla se'ns relaxi. També comptem amb ells en el cas que tinguem necessitats".