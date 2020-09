Setmana clau per avançar en el capítol de les sortides

A l’estrena de pretemporada davant el Nàstic de Tarragona, Ronald Koeman va deixar molt clar que no comptaria amb determinats jugadors. Tot i que estaven en perfectes condicions i s’entrenaven des del primer dia, Luis Suárez, Arturo Vidal i Rafinha van quedar fora de la convocatòria per decisió tècnica per enfrontar-se a l’equip de Toni Seligrat. Fins i tot Braithwaite, a qui el Barça busca equip des de fa setmanes per fer caixa, va tenir minuts dissabte a l’estadi Johan Cruyff per davant del petit dels Alcántara i de dos futbolistes (Suárez i Vidal) que van ser titulars fa tot just un mes a la històrica desfeta contra el Bayern de Munic a la Champions. Tots tres esperen avançar en les seves sortides aquesta setmana, clau perquè el club blaugrana avanci al seu torn en l’intent de rebaixar fitxes i massa salarial per poder encarar els fitxatges de Memphis Depay a la davantera i d’Eric García a la defensa. Ara mateix, l’objectiu de reforçar el mig del camp amb un perfil de recorregut com Georginio Wijnaldum queda pràcticament aparcat per falta de diners a tresoreria, la superpoblació de la línia i el bon rendiment de Carles Aleñá, que està deixant bones sensacions.

La direcció esportiva té coll avall que el primer descartat que seguirà els passos d’Ivan Rakitic -ja en dinàmica amb el Sevilla- serà Arturo Vidal. Dos anys després d’aterrar al Camp Nou per substituir Paulinho Bezerra, el xilè volarà cap a Milà aquestes pròximes hores per tancar el seu fitxatge amb l’Inter de Milà. El tècnic neroazzurro, Antonio Conte, l’espera amb els braços oberts. El coneix bé de fa algunes temporades, quan van coincidir al Juventus. Vidal, de 33 anys, tornarà al calcio a canvi d’un traspàs simbòlic i d’haver renunciat a una bona part de l’any de contracte que li quedava a Barcelona. En dues temporades de blaugrana, ha jugat 96 partits oficials i ha marcat onze gols. Bons números que contrasten amb un estil de joc poc popular i un comportament fora del camp poc ortodox.

La baixa de Suárez, més difícil

Si la sortida de Vidal ja està encarrilada, més sensible és la de Suárez. L’uruguaià cobra més que el xilè i té una clàusula al contracte que, depenent de la participació, li dona opció de jugar al Barça fins al 2022. Per això, i pel fort arrelament de la seva família a Barcelona, l’acord de rescissió serà més complicat en el seu cas. Al club esperen que la situació es desbloquegi els pròxims dies, però no les tenen totes. A més, al Juventus, possible equip de destinació, no hi ha consens absolut respecte a l’arribada de Luisito. Per edat i per sou.

Un altre dels descartats per Koeman és Rafinha, que no va pair bé que el tècnic el deixés fora del partit contra el Nàstic. L’hispanobrasiler espera tenir novetats sobre el seu futur aquesta mateixa setmana. El club en demana 16 milions, però de moment no hi ha pretendents que arribin a aquesta xifra.