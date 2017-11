Ser el Silicon Valley de l’esport

“El Barça no és el club més ric del món, no pot competir contra els grans bilionaris d’Europa. Però sí que som una de les organitzacions més potents pel que fa a talent i coneixement. Si volem ser competitius demà, hem de créixer per aquesta via”. Amb aquesta visió, realista però optimista, resignada però orgullosa, el Barça mira de construir un dia a dia que el mantingui en l’elit mundial i el situï en una posició líder en innovació i tecnologia. I una de les accions que més li està funcionant al club blaugrana és el Simposi de Tecnologia Esportiva que entre dijous i divendres reunirà els millors especialistes del sector a l’Auditori 1899 del Camp Nou. Serà la tercera edició, després dels èxits dels dos anys anteriors. “Cada edició et permet guanyar influència, establir relacions personals i augmentar la xarxa de contactes arreu del món”, argumenten des de l’entitat.

Gràcies als efectes del segon simposi, per exemple, enguany hi haurà representació de la NASA al Camp Nou. L’astronauta i doctora Yvonne Cagle explicarà com s’estan podent accelerar els processos de recuperació d’una lesió, aprofitant la capacitat del cos humà d’autocurar-se. També hi haurà ponències d’empreses com Google, Twitter i Ferrari, i tindran un fort protagonisme algunes franquícies de la NBA (Sacramento Kings, Portland Trail Blazers) i la MLB de beisbol (Chicago Cubs, Mets NYC).

El simposi se centrarà en cinc grans àrees: els estadis intel·ligents (molt d’actualitat per l’imminent nou Camp Nou), la identificació de talents (de quina manera es poden tenir garanties abans d’un fitxatge o per captar jugadors al futbol base), les estratègies basades en dades (saber les necessitats dels aficionats per personalitzar el contingut que se’ls ofereix), el desenvolupament mòbil per a esportistes (en un entorn cada cop més dominat pel telèfon i les xarxes socials) i noves oportunitats en l’esport i en el joc (des de l’ús de realitat virtual fins als cotxes autònoms).

Transferència al joc

Però la gran pregunta és on queda el futbol en aquest calaix de sastre tecnològic. I aquest és el punt diferenciador que el Barça mira d’aportar al sector. Durant el simposi, exposarà la visió de l’àrea esportiva a través de Javier Fernández (creació de mapes sobre conceptes futbolístics), Xavier Reche (l’ús de la tecnologia de banda ampla per seguir el comportament dels futbolistes sobre el camp) i Antonio Gómez (sobre el gimnàs intel·ligent).

Però és en el dia a dia en què més esforços s’estan fent. El departament de tecnologia, innovació i anàlisi esportiva del club fa anys que col·labora amb la FIFA -al costat de l’àrea que lidera Marco van Basten- en la utilització de GPS als partits, la millora de la comunicació grada-banqueta i en la creació de formats estàndards per unificar dades de rendiment entre clubs i empreses (ara, cada club funciona amb el software que té contractat i, per exemple, les dades que el Barça pot demanar al Borussia Dortmund per saber paràmetres físics de Dembélé són de poca utilitat si no conflueixen amb els sistemes que fa servir el Barça). “Al final, el que està liderant el Barça és com portar tots els avenços tecnològics cap a la millora del propi joc”. Cap a la tàctica, per entendre’ns.

A través del Simposi de Tecnologia Esportiva, el Barça busca donar una imatge de lideratge al mercat que, de passada, permeti canviar la percepció que s’ha estès en una part de l’entorn futbolístic, i que insinuava que a la Masia tot funcionava “des de la intuïció i que no s’hi feia res”. “Ara s’adonen que mesurem més que la resta i que analitzem constantment el joc”, reivindiquen des del club. Qualsevol novetat, ara, passa pel Barça, que ja fa uns anys que col·labora estretament amb els grans clubs de la Premier i la Bundesliga, dues lligues molt modernitzades. “Els grans clubs tenim l’obligació de generar coneixement i compartir-lo. El que aprens només té sentit si ho pots difondre”, s’imposen. Hi vinculen el Reial Madrid, que també s’ha hagut de posar les piles en aquest àmbit.

El simposi s’encaixa dins el Barça Innovation Hub i dona sortida al desig de l’actual directiva de liderar, des del club, el paper de la ciutat de Barcelona com a referència tecnològica, esportiva i d’innovació. La voluntat ha sigut sempre fer de Catalunya i del Barça “el Silicon Valley de l’esport”, aprofitant l’impuls que encara dura dels Jocs Olímpics del 1992 i d’institucions com la INEFC. Des del punt de vista del club, Barcelona no es pot permetre que les principals novetats del sector s’hagin d’anar a buscar a altres capitals europees o dels Estats Units i, per això, en cada gran acord amb algun parc tecnològic intenta promoure que s’obri una oficina a Barcelona. “Ens interessa que la investigació passi prop nostre”, expliquen. En l’actual context polític, la posició d’Espanya no ajuda a catapultar les possibilitats de la ciutat, un atractiu per a les generacions més joves i emprenedores, per entorn empresarial, geogràfic i climatològic. Si, a més, “obres la porta del futbol i del Barça, encara més”.