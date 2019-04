Sis anys sense fer gol als quarts eren massa

Sis anys. Feia sis anys que Messi no marcava als quarts de final de la Lliga de Campions. Una dada difícil de creure per a un futbolista que, en 679 partits amb el Barça, ha celebrat 597 gols, 110 a la Champions, la competició que l’astre argentí i tot el vestidor anhelen guanyar després de tres temporades caient als quarts de final. Això ha canviat. Ahir Messi va clavar un cop de puny sobre la taula i, amb dos gols, va conduir el Barça a les setzenes semifinals de la Lliga de Campions de la història del club.

“Hem complert l’objectiu de passar a les semifinals, que ja feia anys que no hi arribàvem. Hem mostrat una imatge espectacular. Aquest és l’equip que som, tret dels primers cinc minuts, en què hem començat una mica freds. Després hem fet el primer gol i hem controlat el partit”, valorava Messi després del duel. Conscient que porta el braçal de capità, l’argentí també va fer autocrítica: “Hem de corregir l’inici, no es pot sortir així en un partit de Champions. Tenim l’experiència de Roma i ho hem de tenir present, perquè ara vindran les semifinals”.

Messi, malgrat que no va voler centrar-se en el seu doblet sinó en la victòria coral, somreia després d’haver liderat el triomf del seu equip. Ja feia massa de l’últim gol del capità del Barça en aquesta ronda de la Champions. L’última vegada que l’atacant argentí va marcar als quarts de final va ser la temporada 2012-2013, quan va obrir la llauna en el duel d’anada contra el PSG al Parc dels Prínceps.

Aigua passada, ara Messi acumula deu gols en aquesta edició de la Champions. D’aquests, quatre han sigut a rivals anglesos: dos al Tottenham a Wembley, a la fase de grups, i dos ahir contra el Manchester United. Les xifres totals de l’astre argentí contra rivals d’Anglaterra prenen una dimensió només a l’altura d’un futbolista únic: Messi ha batut 24 vegades equips anglesos.

És el màxim golejador de la història de la Champions contra equips anglesos. El 10 blaugrana s’ha enfrontat en 32 ocasions a rivals d’Anglaterra. Amb els dos gols d’ahir, Messi ja n’hi ha fet quatre al United. El capità blaugrana ja havia batut el conjunt d’Old Trafford en dues dates icòniques en la memòria culer com són les finals del 2009 i el 2011. En la cita de Roma, Messi va segellar la victòria (2-0) amb un preciós gol de cap al minut 70, mentre Cristiano Ronaldo, llavors jugador del United, s’ho mirava, derrotat. Atrapar i superar el portuguès en la faceta golejadora és un dels pocs reptes que li queden a Messi per complir a la Champions: l’ara jugador del Juventus és el màxim golejador històric de la fase final de competició, amb 126 dianes, 16 més que Messi.

Dos anys més tard, a la final del nou Wembley, l’argentí va tornar a batre els red devils. El rival ciutadà del United, el Manchester City, també ha patit Messi, que, en sis partits contra els citizens, els ha fet sis gols. El davanter blaugrana també ha fet tres gols al Chelsea, tots tres en els dos enfrontaments dels vuitens de final de la temporada passada. Abans, l’argentí havia vist com el conjunt de Stamford Bridge se li resistia fins en vuit partits.

L’Arsenal, el seu rival preferit

L’equip anglès preferit de Messi, però, és l’Arsenal. En sis enfrontaments, els ha batut fins en nou ocasions, arribant a marcar-li un pòquer en un duel de quarts de final el 2010 al Camp Nou. L’idil·li de Messi contra els grans equips de la Premier ha topat, però, amb el Liverpool. El 10 del Barça només s’hi ha enfrontat dos cops, als vuitens de la Champions de la temporada 2006-2007.

Si el Liverpool elimina avui el Porto (a Anfield ja van guanyar 2-0), Messi tindrà una nova oportunitat per batre un equip anglès i dur el Barça, el club que capitaneja i estima, a la final. “Quan Messi està així, és imparable”, va sentenciar Ernesto Valverde.