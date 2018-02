Suárez esmola les eines i Messi li dona regals

Luis Suárez ha necessitat tot just 118 partits per marcar els seus primers 100 gols a la Lliga. El davanter uruguaià es va encarregar de fer el 0-1 a Ipurua amb assistència, esclar, del seu amic Lionel Messi. De fet, des que juguen plegats l’argentí ha donat a l’uruguaià 26 assistències de gol, exactament el mateix nombre d’assistències de Suárez a Messi. Un equilibri perfecte entre dos jugadors que es van encarregar de liderar l’atac contra un Eibar que va donar molta feina. Així i tot, Suárez es va poder convertir en el cinquè jugador de la història del Barça a arribar als 100 gols en Lliga, rere César (190), Kubala (131), Eto’o (108) i Messi (368). Però qui ha necessitat menys partits per aconseguir-ho ha sigut l’exjugador del Nacional de Montevideo. “No era un partit fàcil perquè l’Eibar sol pressionar amunt, i això t’angoixa, però si pots superar aquesta pressió apareixen els espais i llavors pateixen ells. La dinàmica del partit ens portava a un guió en què apareixerien aquests espais, i amb espais jugadors com ells són letals”, va explicar al final del partit Ernesto Valverde, que de passada va veure com el Barça empatava la ratxa de 31 partits sense perdre a la Lliga de l’equip de Guardiola d’ara fa algunes temporades.

En un partit en què el Barça no va tenir la capacitat d’atacar d’altres dies, Messi i Suárez no van fallar. I la jugada del 0-1 va permetre a l’argentí sumar un altre rècord, en convertir-se en el jugador amb més assistències de gol de la història de la Lliga empatat amb Michel, el migcampista dels anys 80 i 90 del Madrid, que en va donar 147.

34 xuts als pals

El partit, sense ser el més espectacular, va deixar un munt de xifres destacades, perquè aquest Barça també ha establert un nou rècord de pilotes enviades al pal a la Lliga. En total, el Barça ha topat amb la fusta 34 vegades. Fins a 17 d’aquests xuts han sigut obra de Lionel Messi, com el de la primera part del partit d’ahir que no va acabar al fons de la porteria per poc. Suárez, amb sis pals, és el segon en aquesta classificació.

El Barça s’entrenarà avui diumenge per recuperar-se, en una sessió lleu de cara a preparar ja el partit de dimarts al camp del Chelsea. L’expedició blaugrana viatjarà a Londres dilluns al matí i s’entrenarà a les 7 del vespre a Stamford Bridge per últim cop abans del matx amb els homes d’Antonio Conte, que van jugar el seu partit de Copa divendres. Valverde no podrà disposar de Coutinho perquè el brasiler ja ha jugat la Champions amb el Liverpool.