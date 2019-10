De Jong i Ter Stegen opten per primer cop a la Pilota d'Or

Els blaugranes Frenkie de Jong i Marc-André ter Stegen optaran per primera vegada a guanyar la Pilota d'Or. El migcampista holandès, que ha deixat l'Ajax aquesta temporada per fitxar pel Barça, i el porter alemany són dos dels candidats a guanyar el premi en categoria masculina que atorga la revista France Football. La llista encara no és definitiva i la publicació francesa l'anirà completant al llarg de la tarda, fins a arribar als 30 nominats.

La presència de Frenkie de Jong s'entén, sobretot, pel gran paper que va fer la temporada anterior amb l'Ajax, on va ser un dels pilars de l'equip que guanyaria la lliga i la Copa, i que es quedaria a un pas de jugar la final de la Champions. A banda d'ell també hi ha Tadic i Van de Beek, actualment a l'Ajax, a més de Matthijs de Ligt, jugador pretès pel Barça però que finalment es va decantar per la Juve.

A la porteria, Ter Stegen s'ha vist reforçat després d'un any magnífic al Barça i ha vist com creixen les opcions de ser el porter titular a la selecció alemanya a l'Eurocopa, i desbanca així Manuel Neuer, del Bayern Munic.

La Champions també ha sigut clau per al Liverpool, que compta amb la presència confirmada de Mané, Alexander-Arnold, Alisson, Wijnaldum, Van Dijk i Firmino, i es preveu que també hi sigui Salah.

A banda d'ells, també opten a la Pilota d'Or masculina Agüero i Bernardo Silva (City), Lloris i Son (Tottenham), Aubameyang (Arsenal), Mbappé (PSG), Lewandowski (Bayern), Cristiano Ronaldo (Juventus) i Benzema (Reial Madrid). Entre els altres futbolistes pendents de nominar s'espera la presència de l'argentí Leo Messi (Barça).

I és que la publicació anuncia aquest dilluns, a partir de les 18 h, tots els candidats al guardó a través del seu compte de Twitter. Ho fa en categoria masculina, on hi ha fins a 30 nominats, i en femenina, on n'hi ha 20. A més, també anuncia els 10 que optaran al premi Yashin al millor porter i al trofeu Kopa al millor jove de menys de 21 anys.