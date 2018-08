Ter Stegen: “Som un equip que sap guanyar”

260x366 Ter Stegen atura el penal del Sevilla. / SERGIO PEREZ / REUTERS Ter Stegen atura el penal del Sevilla. / SERGIO PEREZ / REUTERS

El jugador que va tenir un paper decisiu per evitar que el partit arribés a la pròrroga, Marc-André ter Stegen, va analitzar la victòria del Barça contra el Sevilla. “L’aturada del penal ha arribat en un moment decisiu. Estic feliç per haver guanyat aquest títol. Som un equip que sap guanyar aquests campionats i estem tots molt contents per la victòria d’avui”, va explicar el porter en declaracions a La 1 de TVE. La sang freda de l’alemany, que havia fet caure Aleix Vidal en la jugada del penal, va ser vital per assegurar el títol culer.

L’alegria blaugrana va contrastar amb la decepció sevillista. “Hem tingut les nostres ocasions. L’equip ha fet un treball molt seriós, però el partit se’ns ha escapat per petits detalls. Ells són molt bons i han aprofitat les seves oportunitats, una cosa que nosaltres no hem pogut fer”, va analitzar Pablo Sarabia, autor de l’únic gol del Sevilla.

Luis Enrique parla de Piqué

Luis Enrique va estrenar el seu càrrec de seleccionador a Tànger, on va parlar de Gerard Piqué. “La seva decisió [de deixar la selecció espanyola] era irrevocable i ja la va anunciar fa dos anys. Li vam deixar temps per pensar-s’ho, però hem d’acceptar-ho perquè té les idees molts clares, i hem de reconèixer la seva trajectòria de tots aquests anys”, va dir durant una entrevista a La 1 de TVE.

“La Supercopa d’Espanya és especial pel lloc on es fa. El partit ha tingut un bon ambient i l’estadi estava ple”, va opinar el tècnic asturià. L’exentrenador del Barça va reconèixer que està seguint 72 jugadors de cara a pròximes convocatòries. “El problema ara el tinc jo. La cosa està difícil, però millor tenir moltes opcions per escollir. M’agrada; significa més feina, però estic encantat”, va explicar.