Ter Stegen i el risc de tocar més vegades la pilota que Messi

Quique Setién va voler deixar clar des del primer dia que el seu sistema de joc passa, entre altres coses, per utilitzar el porter en la sortida de la pilota. I contra el Getafe ho va exagerar al màxim, fins al punt que Marc-André ter Stegen va ser el quart jugador de l’equip que va fer més passades: 69. Força més que Leo Messi (48). La seva participació va ser clau per iniciar la jugada i superar la pressió alta del conjunt madrileny.

“Quan et marquen home a home, el porter és el que ha de gestionar la pilota i encarar els espais. Però a vegades no és fàcil contra jugadors tan agressius i intensos com els del Getafe. Ter Stegen és extraordinari per prendre aquestes decisions”, comentava Quique Setién. Durant el partit, els ajudants del tècnic càntabre van sortir de la banqueta en més d’una ocasió per alçar el dit polze, aprovant unes accions de risc que van generar inseguretat al Camp Nou.

Setién, però, es mostrava comprensiu davant d’alguns xiulets i assegurava que fins i tot ell es posava “nerviós” de veure tanta estona la pilota prop de la seva porteria. Ara bé, va insistir que aquest és el camí a seguir. “És part del nostre senyal d'identitat. Són accions que tenen molt risc però que també tenen molt benefici. Ho hem vist en alguns gols d’aquesta temporada”, apuntava.

Rècord de passades

Ter Stegen, fitxat del Borussia Mönchengladbach el 2014 amb l’etiqueta de ser un dels porters que tenien millor joc amb els peus, va superar el seu propi rècord de passades (62) de fa dues temporades. En el partit contra el Getafe, tot i el recel d’un Camp Nou que no ho veia clar, va fer 69 passades, 55 de les quals van arribar a destinatari (80%).

Només Busquets (122), Piqué (88) i Umtiti (81) –el pivot i els dos centrals, els seus socis en la sortida de la pilota– en van fer més. És l’aposta de Setién per al seu nou Barça.