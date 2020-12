TV3 i Barça TV recorden el llegat de Tito Vilanova

TV3 i Barça TV estrenaran aquest dimarts (22.05 h) 100x100 Tito, un documental produït per Barça Studios que recorda la figura de Tito Vilanova. La peça audiovisual, que està dirigida per Cristina Collado i Marta Busquets i compta amb la producció executiva de Paco Latorre i Helena Vila, va ser premiada en la categoria d’esports del Zoom Festival d'Igualada. El documental ofereix material audiovisual inèdit, mai vist fins ara, pertanyent a l’arxiu personal de la família. Durant el metratge es pot veure, per exemple, una de les últimes xerrades de motivació que Tito Vilanova va gravar al primer equip des del seu apartament de Nova York mentre se sotmetia a tractament mèdic. Assegut en un sofà, Vilanova es va dirigir a la plantilla a través del seu mòbil.

Les càmeres del documental viatgen a l’Escala i a Bellcaire d’Empordà (Girona), on viuen actualment els pares de Vilanova; a Nova York, on es va sotmetre a una operació i a un tractament; a Andorra, on actualment juga el seu fill Adrià; a Qatar, per entrevistar Xavi Hernández, i fins i tot a l’habitació de l’Hospital Quirón de Barcelona on Tito va passar els seus últims dies acompanyat del seu cercle més proper. 100x100 Tito se centra en la temporada 2012/13, una campanya en què el Barça va haver d’afrontar la lluita contra el càncer del seu entrenador. Aquells moments durs van ser un cop moral per a una plantilla blaugrana que es va unir per sobreposar-se al sotrac amb un gran esperit de superació.

🎥 Estrena



🕰 Demà a les 22.05 h



100 x 100 Tito a @FCBtv pic.twitter.com/UXqofZXbZx — Barça TV (@FCBtv) December 28, 2020

El documental, de 70 minuts de durada, compta amb una amplíssima nòmina de testimonis que fan del relat una història fidedigna i tendra. Hi apareix una bona representació dels jugadors d’aquella temporada: Messi, Piqué, Busquets, Xavi, Jordi Alba, Puyol, Iniesta, Pedro, Abidal i Cesc Fàbregas. Membres de l’ staff tècnic i de l’estructura executiva del club en aquell moment, com Andoni Zubizarreta i també Jordi Roura i Aureli Altimira, els herois anònims de la història, encarregats de tirar endavant la nau mentre el seu capità i amic lluitava per la seva vida. Hi apareixen igualment representants institucionals com Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell, així com la seva viuda, Montse; els seus fills, Adrià i Carlota, i el seu pare, Quimet.

“Tots els valors que transmet el Barça, el Tito els reflectia en tot el que feia”, assegura Messi. El crac argentí explica com Vilanova el va convèncer de quedar-se al Barça. "El Tito va aconseguir que entrenador del Barça ho pugui ser una persona que es comportava de manera absolutament normal; i això que sembla una cosa òbvia, no és ni tan òbvia ni tan habitual", diu Jordi Roura, el seu íntim amic des que van coincidir a La Masia juntament amb Altimira, Guardiola i Amor.