Todibo, a punt per arribar a un Barça d’on marxa Munir

Malgrat que no farà més fitxatges per al primer equip en aquest mercat d’hivern, el club blaugrana no descansa tancant operacions importants per confeccionar la plantilla de les pròximes temporades. L’entitat presidida per Josep Maria Bartomeu confia en poder anunciar ben aviat el fitxatge del jove central francès Jean-Clair Todibo, del Tolosa. Un futbolista de tot just 19 anys que ha debutat aquest any a Primera i ni tan sols té contracte professional amb el Tolosa, ja que no ha acceptat les propostes de renovació per poder marxar a un equip de més nivell. Todibo, que acaba el contracte que tenia amb el Tolosa per jugar al filial el 30 de juny, té llibertat per negociar amb qualsevol altre club, i el Barça ha sigut el més ràpid i el podrà incorporar el juny vinent. Segons fonts del club, Todibo tenia ofertes d’altres clubs com la Juve, el Red Bull Leipzig o el Manchester United, però ha preferit marxar al Barça perquè és un club en què els francesos cada cop tenen més pes. Nascut a la Guaiana Francesa però criat a França, Todibo era migcampista defensiu quan era juvenil, però ha adaptat el seu joc a la posició de defensa central, on destaca pel joc aeri i la velocitat.

El seu fitxatge seria una operació pensant en el futur, sense descartar que pugui jugar al Barça B la pròxima temporada si el filial puja, o una cessió. De fet, Todibo segurament no jugarà més amb el Tolosa aquesta temporada, ja que el club l’ha apartat com a càstig per no voler renovar el seu contracte, una situació similar a la del blaugrana Munir El Haddadi. El davanter, que negocia marxar a clubs com el Sevilla l’estiu que ve, ha estat apartat per Valverde. De fet, el Barça no descarta donar-li ja la llibertat perquè fitxi per un altre equip. Així alliberaria un sou aquest gener.