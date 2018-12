Tres centrals, un recurs d’urgència per la baixa inesperada de Semedo

El Barça havia de jugar al Ciutat de València amb dos centrals i dos laterals, com sempre, però la baixa a última hora de Nelson Semedo va forçar Ernesto Valverde a buscar una solució d’urgència. El Txingurri va optar per jugar amb tres centrals (Piqué, Lenglet i Vermaelen) i dos laterals llargs (Dembélé i Jordi Alba). Un sistema que agafava amb el pas canviat el Llevant i que, a la pràctica, va servir perquè els blaugranes aconseguissin una victòria solvent que els manté líders de Primera.

Semedo va arribar a la convocatòria del matí a Barcelona amb molèsties al genoll esquerre. De fet, segons va aclarir Piqué, ja havia notat alguna cosa a l’últim entrenament. El cos tècnic va decidir no arriscar i es va posar a treballar per buscar una solució. Valverde havia d’escollir entre “reciclar un jugador del mig del camp al lateral o passar a defensa de tres”. Entre els candidats a jugar a la banda hi havia Rakitic i Arturo Vidal, tot i que finalment el Txingurri es va decantar per jugar amb tres al darrere. “Algun cop ja hi havia jugat, per lesió. Ens han faltat alguns mecanismes, però és normal”, deia després del partit. En qualsevol cas, Valverde deixava clar que es tractava d’una solució d’urgència i que ell no era partidari de posar en pràctica aquest sistema si no és per emergència. “Amb defensa de tres igualava el joc del rival, tot era més simètric, però jo prefereixo no canviar i donar continuïtat al meu sistema. Prefereixo ser protagonista del joc”, afegia. “Tot i que no estem acostumats a aquest sistema, ha sortit bé. Ha sigut una solució d’última hora”, rematava Gerard Piqué, autor de l’últim gol del Barça.

Pendents de Vermaelen

D’altra banda, Thomas Vermaelen, substituït al minut 52, va necessitar una bossa de gel a la banqueta per calmar la inflamació muscular. Tot i això, va sortir de l’estadi fent ok amb el dit polze. Avui li faran proves.