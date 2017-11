Umtiti es posa a dos mil

Leo Messi i Marc-André ter Stegen mengen a part. Són les dues puntes de llança d’aquest Barça, cadascun a un costat de camp: els jugadors que equilibren la balança perquè l’equip sigui productiu. L’argentí i l’alemany ja han superat els 2.000 minuts de joc aquesta temporada, comptant els minuts sota les ordres d’Ernesto Valverde i els que han disputat amb les seves respectives seleccions. Però darrere seu, i a no gaire distància, hi ha dos futbolistes cabdals per a aquest equip: Samuel Umtiti i Sergio Busquets.

És especialment significatiu el cas del central francès, que si juga 20 minuts contra el Juventus superarà la barrera dels 2.000 minuts de joc. En tan sols un terç de curs, el defensa blaugrana acumularà molta càrrega física a les cames. De fet, Umtiti ja ha jugat 1.980 minuts, 1.100 més dels que havia disputat l’any passat amb Luis Enrique a aquestes altures de temporada. Una situació de la qual són plenament conscients dins de l’ staff de Valverde, que com l’entrenador asturià té una anàlisi minuciosa dels esforços dels futbolistes -no només de partits, sinó també d’entrenaments- gràcies a tota la informació que reben els tècnics a través de la tecnologia GPS. La joventut d’Umtiti, amb 24 anys acabats de fer, explica que el seu cos pugui assumir tota la càrrega d’aquest inici de temporada.

Problema central

Però la llum d’alerta no està a punt de sonar només amb Umtiti. El Barça té un problema central, amb tres jugadors pràcticament insubstituïbles que van sumant quilòmetres partit rere partit. Sergio Busquets trepitja els talons del francès, i no gaire lluny hi ha Gerard Piqué. El migcampista ja suma 1.860 minuts, 300 més que el curs passat. La situació és semblant per a Piqué, però amb menys càrrega: 1.547 per 1.268.

L’acumulació de minuts dels dos centrals titulars és un dels principals maldecaps de Valverde. La lesió de Javier Mascherano, que va tornar lesionat dels compromisos que l’Argentina va jugar en terres russes, situa Thomas Vermaelen com l’única alternativa natural per suplir Umtiti i Piqué. El belga, residual fins ara per al tècnic basc, tindrà la seva prova de foc aquest diumenge a Mestalla contra el València, l’únic equip que ha pogut seguir el ritme guanyador del Barça. Sense Piqué, Vermaelen hauria de ser l’escollit, tot i que el cos tècnic té altres alternatives, com ara situar un lateral a l’eix -ja sigui Digne, ja sigui Semedo (poc probable perquè Sergi Roberto està lesionat i no podria jugar al lateral)- o apostar per un futbolista del B.