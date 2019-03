El United apuja el preu de les entrades contra el Barça per ajudar els seus aficionats a finançar les del Camp Nou

El Manchester United cobrarà 102 lliures (118 euros) als seguidors del Barça que vagin a Old Trafford pel partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, tot i que el preu habitual per a aficions rivals a l'estadi anglès a la Champions és de 75 lliures (86 euros).

El United ha decidit d'aquesta manera igualar el preu que el club blaugrana cobrarà als seguidors 'reds' per venir al Camp Nou. El club anglès farà servir l'increment, d'uns 31 euros, per finançar el pagament de la localitat a l'estadi blaugrana per a aquells seguidors anglesos que hi vulguin anar.

Confirmation that United will charge Barca fans £102 - the insane price Barca are charging us - to subsidise our fans. pic.twitter.com/eBYSZsPjdG — Oli Winton (@OliWinton) 20 de març de 2019

Un abonat del Manchester United ha explicat a Twitter que després de comprar una entrada per al Camp Nou va rebre un missatge en què el club anglès li deia que l'entrada costaria "75 lliures". "El FC Barcelona ha confirmat que les nostres entrades per a aquest partit havien de tenir un preu de 102 lliures. En aquest cas, creiem que els nostres aficionats que viatjaran estan novament subjectes als preus augmentats o excessius de les entrades del club amfitrió. Igual que contra el València en la fase de grups i el Sevilla la temporada passada fora de casa, novament hem pres la difícil decisió de cobrar als seguidors del FC Barcelona, per al partit d'anada a Old Trafford, la mateixa quantitat que el FC Barcelona està cobrant als nostres per al partit de tornada (102 lliures). Farem servir els ingressos addicionals obtinguts per finançar el nostre viatge pagant la diferència de preu de 27 lliures per a cadascun dels nostres aficionats que viatgin", explica el club.

La temporada passada, el Roma també es va queixar per l'elevat preu de les entrades al Camp Nou. El diari 'Il Romanista', un mitjà de comunicació dedicat a la informació del Roma, va enviar una carta a Josep Maria Bartomeu per demanar-li que reconsiderés el preu al qual el club va posar les entrades per als aficionats del Roma, 90 euros, mentre que els blaugranes, per visitar l'estadi romanista, en pagaven només 60.