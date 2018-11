El VAR ajuda en tres gols però no és suficient per remuntar

En un partit boig com el d’ahir no hi podia faltar l’emoció que, des d’aquesta temporada, aporta cada aparició del VAR. El videoarbitratge va intervenir de manera decisiva en fins a tres ocasions, i en totes va somriure al Barça. De fet, els tres gols locals van arribar després de la revisió i l’aprovació del mateix VAR.

El primer cop que va ser necessària la seva intervenció va ser al minut 66. Mateu Lahoz va indicar inicialment una falta de Tello sobre Jordi Alba però ràpidament el va corregir Juan Martínez Munuera, responsable de revisar les accions del VAR ahir. La falta era dins l’àrea i va acabar en penal: Messi no va fallar. Gràcies al VAR, el Barça va començar a creure en l’1-2. Malgrat el desànim que va provocar l’1-3 de Lo Celso, uns instants després, al minut 79, novament va caldre revisar una acció blaugrana. Messi va habilitar Munir amb una passada filtrada entre línies que va deixar el segon sol davant de Pau López. Munir, generós, va regalar el gol a Arturo Vidal. El Camp Nou va tremolar durant uns instants perquè la jugada era dubtosa: Munir havia iniciat l’acció pràcticament a la mateixa altura que Sidnei, que segons el VAR trencava el fora de joc: 2-3 al marcador.

El vídeo dona vida fins al final

El Barça es va tornar a situar dins el partit en una acció que, sense el videoarbitratge, no hauria suposat el segon dels d’Ernesto Valverde. Per sort per al Barça, el VAR va validar la diana. Però el Betis no es va rendir malgrat les puntualitzacions del vídeo i va trobar el quart en una oportunitat finalitzada per Canales. El 2-4 semblava el cop definitiu, però una altra vegada el Barça no va abaixar els braços i, al temps afegit, va tornar a creure que tot era possible gràcies al VAR. Arturo Vidal va assistir Messi, que només va haver d’empènyer la pilota al segon pal. L’assistent de banda va aixecar la bandereta però el VAR, instants després, va fer rectificar la decisió i va deixar clar que el gol era legal. El partit se li va fer curt a un Barça que va comptar amb el suport del VAR. Una eina útil però no suficient per guanyar.