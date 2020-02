Malestar al Barça per la manca d'un criteri clar sobre el VAR

Primer va ser un possible penal sobre Frenkie de Jong al camp de l'Athletic Club, i després un altre de possible sobre Messi al camp del Betis. Dues accions que semblen clares, a ulls dels culers, però que ni van assenyalar-se com a pena màxima per l'àrbitre ni el VAR va considerar punibles. El conjunt blaugrana no amaga el malestar per la utilització del videoarbitratge, sobretot pel que fa al criteri emprat pels col·legiats, i creu que en els dos últims partits n'ha sortit perjudicat.

Al club també hi ha debat sobre el VAR, tot i que la majoria es mostra partidària de la utilització d'aquest sistema per revisar les jugades polèmiques. Això sí, creuen que el criteri és massa ambigu i això fa que acabi depenent de la subjectivitat de l'àrbitre. "El problema no és aquesta eina, ja que ajuda a fer el futbol més just. Però potser és una mica aviat per treure'n tot el suc. Caldrà unificar criteris per entendre millor les coses", apuntava el tècnic blaugrana, Quique Setién, després del partit polèmic al camp del Betis. Mentre que Rubi, el tècnic local, també va carregar –en aquest cas contra l'àrbitre– per no haver ensenyat la segona targeta groga a Sergi Roberto a la primera meitat. Una acció, aquesta, que segons el reglament del VAR no es pot revisar, ja que no era de vermella directa.

No era la primera vegada que el Barça posava el VAR a l'ull de l'huracà. Després d'empatar a Anoeta contra la Reial Societat, els blaugranes van reclamar un penal no xiulat al temps de descompte que hagués pogut desfer el 2 a 2. Va ser una estirada de la samarreta a Piqué, quan intentava rematar una centrada. Aleshores, el president Josep Maria Bartomeu va arribar a anunciar que es queixaria a la Federació per carta. Vista amb perspectiva, aquella acció era notablement més lleu –o interpretable– que les d'aquesta setmana passada.

Al Benito Villamarín, Sánchez Martínez no va tenir cap problema per revisar les mans de Lenglet, que van significar un penal i el primer gol local. En canvi –i tot i que era un tipus d'acció diferent–, va considerar insuficient l'acció de Bartra sobre Messi, al temps de descompte. El defensa, exblaugrana, va agafar de la cintura l'argentí per evitar el quart gol. Messi no va caure, sinó que únicament va frenar després d'haver perdut tot l'avantatge de l'acció. El col·legiat ho va deixar passar i el VAR tampoc va intervenir-hi.

El malestar de Messi

Messi va acabar molt encès en un partit en què, a la primera acció, una entrada dura per darrere en què el defensor no tenia opció de tocar la pilota, tampoc li van assenyalar falta. Així que el col·legiat murcià va xiular el final, Messi s'hi va apropar per xerrar-hi uns minuts i demanar-li explicacions. La resposta de Sánchez Martínez va ser que havia vist clarament l'acció i que no n'hi havia per tant, i que el responsable que estava al càrrec del videoarbitratge –el madrileny Carlos del Cerro Grande– ho veia igual.

Sortosament per als interessos culers, el Barça va obtenir la victòria al camp del Betis encara que no li assenyalessin aquella pena màxima. Però a Bilbao no va tenir tanta sort, perquè el penal no assenyalat hauria pogut desfer l'empat a zero i donar-los avantatge en aquella eliminatòria que s'acabaria decantant a favor dels bascos per un gol al temps de descompte.