Valladolid-Barça: horari i televisió per veure el partit de la Lliga Santander

L'Estadi José Zorrilla es vestirà de gala per acollir el primer partit del que serà la seva tornada a la Lliga Santander. I per a aquesta estrena no hi ha millor convidat que el FC Barcelona.

El Valladolid arriba al partit després d'haver empatat en la primera jornada davant el Girona per 0-0, mentre que els culers venen de guanyar de manera còmoda l'Alabès al Camp Nou.

El conjunt val·lisoletà no podrà comptar amb els lesionats Mayoral, Luismi ni Ivi López. Qui sí que estarà disponible és Borja Fernández. Els de Valverde viatjaran a Valladolid amb les úniques baixes de Denis Suárez i Aleñá.

Horari del Valladolid-Barça

El Valladolid-Barça es disputarà aquest dissabte, 25 d'agost, a les 22.15 hores (horari peninsular) a l'Estadi José Zorrilla.

On es pot veure el Valladolid-Barça per televisió

El partit es podrà veure per beIN LaLiga de Movistar +. També es podrà seguir el minut a minut des de la web de l'ARA.