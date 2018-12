Valverde: "Al segon temps, quan no hem tingut la pilota, hem patit"

Ernesto Valverde ha vist avui un partit contrastant entre la primera i la segona part: "A la primera part, malgrat que ens ha faltat una mica de ruptura en l'última línia, hem estat bé. A la segona, hi hagut una estona que no hem tingut la pilota i allà ens ha tocat patir". El basc també ha admés que en alguns moments han estat "desordenats" i que no són un equip que jugui a esperar.

Avui sí, Valverde ha donat una resposta llarga i elaborada sobre Ousmane Dembélé: "És un futbolista que té moltes coses. Ha fet un gran partit, ha estat dels millors i ha treballat molt. Tant de bo segueixi en aquest línia". Valverde ha enviat un missatge de tranquil·litat respecte Leo Messi: "Ha rebut un cop i no ha estat l'únic, esperem que aquest dilluns estiguin tots disponibles i bé". Sobre Coutinho, que ha fet un partit discret, el tècnic basc ha excusat el brasiler: "Abans de la lesió, contra l'Inter de Milà, va fer un partidàs. Es va lesionar i s'ha d'anar en compte perquè no hi hagi una recaiguda. Esperem que torni al seu nivell de forma d'abans de la lesió".

El preparador blaugrana també ha celebrat el fet d'haver tornat a deixar la porteria a zero a la Lliga, una cosa que no passava a la Lliga des del mes d'agost passat: "Això sempre és positiu, però a cada partit poden passar coses. Contra l'Atlètic de Madrid només va cedir una ocasió i ens van fer gol. Avui, en canvi, el Vila-real ens ha xutat al pal al primer temps". Per últim, Valverde ha dit que s'alegra per Carles Aleñá, però que no ha celebrat el gol de forma especial perquè l'hagi marcat ell, un dels canvis escollits pel tècnic basc. "Ja fa temps que es va guanyar el dret a estar amb el primer equip", ha conclòs Valverde.