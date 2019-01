Valverde: "Som el Barça i, per respecte a la gent i al club, hem de lluitar per guanyar-ho tot"

Ernesto Valverde ha analitzat el partit després de la victòria blaugrana contra el Sevilla: "Teníem molt clar que volíem sortir al partit amb molta determinació i així ho hem fet, però és cert que hi ha hagut moments determinants en el partit en què hi ha hagut accions clau, com l'aturada del Jasper [Cillessen], al penal". El tècnic també ha valorat el gen competitiu de l'equip, que, aquesta temporada, està rendint a un alt nivell als partits que més ho requereixen, i li han preguntat si havia enviat al vestidor el missatge que aquest partit de Copa contra el Sevilla requeria la millor versió del seu equip: "Som el Barça i tenim l'obligació, davant la nostra i gent i per la història del club, d'anar a guanyar-ho tot".

El tècnic també ha valorat el desgast d'un duel en què han hagut de lluitar: "Tenim poc temps per recuperar-nos perquè dissabte ja tenim un altre partit, però això és així i no penso que el partit d'avui ens desgasti molt per a la Lliga o la Champions a llarg termini". El Txingurri ha sigut contundent: "El que desgasta de veritat són les derrotes".

Un dels noms destacats de la nit ha sigut el de Jasper Cillessen: "Tenim la sort de tenir dos porters de gran nivell i són part de l'èxit del nostre equip. A tots dos els agradaria jugar sempre, però això no pot ser. Estem encantats de tenir dos porters d'aquest nivell". Valverde també ha valorat millora defensiva de l'equip en els últims partits comparat amb l'inici de la temporada i el rol de Gerard Piqué: "Potser ha tingut més dificultats en algun moment de la temporada, però ara mateix està a un nivell altissím".

En la parcel·la ofensiva, Coutinho ha sigut un dels noms destacats: "Sempre s'atreveix amb tot. Contra el Girona no va marcar però va tenir dues ocasions clares i, per tenir-les, s'han de buscar. Avui el Leo li ha cedit un penal, i no era el 5-0 sinó que anàvem 0-0, i l'ha xutat amb confiança i l'ha marcat".