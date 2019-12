Valverde: "Compto amb Arturo Vidal i amb Aleñá per quan tornem de les vacances"

Ernesto Valverde ha valora el triomf contra l'Alabès. "Ells ens han fet el partit llarg i molt defensiu. Per això hem intentat moure ràpid la pilota i mirar endavant amb velocitat. Així hem fet el primer gol. Hem estat una estona sense ocasions, hem fet el segon. Ells ens han sorprès amb el seu gol. Hem patit uns moments, però amb el tercer gol de Messi hem tornat a controlar el partit", ha analitzat el tècnic. "Hem començat amb un ritme molt alt, però els partits són llargs i a tots ens agradaria controlar el partit durant els 90 minuts, i els rivals també tenen arguments per fer-te mal. També hem d'estar preparats per als moments de dubte. Crec que hem reaccionat bé".

El tècnic ha dit que demana tranquil·litat al 2020, i que això vol dir "guanyar partits". No ha volgut parlar de la seva continuïtat al Barça més enllà d'aquesta temporada i ha dit que el que vol és "guanyar-ho tot" aquest curs.

Valverde també ha parlat de noms propis. En aquest sentit, ha lloat el partit d'Arturo Vidal i d'Aleñá, noms poc habituals en l'onze ideal. "Han fet molt bon partit i quan tornem de vacances encara hi seran. Compto amb ells", ha dit l'entrenador blaugrana. El Barça tornarà a entrenar-se el 29 de desembre i el mercat hivernal començarà l'1 de gener. Respecte a la tendència del xilè a incrustar-se en les posicions d'atac, quan li han preguntat per quin pes té la mà de l'entrenador i quin, la naturalesa del jugador, Valverde ha explicat que "els tècnics ajustem les característiques dels jugadors". "Ell apareix per tot arreu i motles vegades costa ordenar-lo, però també necessitem jugadors així. Aporta molt perill amb les seves arribades des de la segona línia. Com Aleñá, que també té molta arribada. Tenir futbolistes així, que ens donin aquestes opcions, és molt bo per a nosaltres".

El xilè té l’Inter de Milà com a principal pretendent, però la intenció del club i de l’àrea tècnica és que, com a mínim, acabi el curs a l’entitat blaugrana, tot i que una bona oferta sí que seria estudiada (i rebuda) amb bons ulls per la tresoreria del club. Quan li han preguntat per l'interès dels italians i una possible sortida de Vidal, Valverde ha afirmat: "És un jugador nostre, comptem amb ell, va jugant, avui ha marcat un gol... No ens aventurem en el futur".