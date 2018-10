Valverde: "Contra el València serà un partit de Champions"

Després de sumar només dos dels últims nou punts a la Lliga, el Barça visita aquest diumenge Mestalla per jugar contra el València, un duel que Ernesto Valverde ha qualificat de "Champions League". L'entrenador blaugrana ha parlat de la riquesa tàctica del conjunt xe, tot i que s'ha mostrat optimista de cara a les opcions del Barça d'endur-se la victòria.

"Demà [diumenge] és un partit de Champions League. El del València és un partit clàssic de la Lliga. Juga amb un 4-4-2 molt marcat. Tàcticament és molt invulnerable, és difícil entrar per dins i disposa d'un contraatac espectacular", ha comentat l'entrenador blaugrana.

Valverde ha destacat la "càrrega emocional" que tindrà el partit, com sempre que el Barça visita Mestalla. A més, el València "està en una situació complicada, ja que encara no ha guanyat a casa", afegia l'entrenador.

Tot i aquest comentari, Valverde s'ha mostrat confiat de les opcions del seu equip, que té en Messi la principal referència. El davanter argentí va ser el més destacat en el partit de dimecres al camp del Tottenham (2-4) i el tècnic assegura que està "mentalitzat, no només per la Champions sinó per a qualsevol partit de Lliga", i ha afegit que "ho està demostrant".

També ha destacat Arthur Melo, que va fer un gran partit a Londres. En canvi, ha tirat pilotes fora amb Arturo Vidal, que va penjar després del partit un missatge a les xarxes socials dient que estava enfadat, tot i que uns minuts després el va esborrar (no va jugar d'inici i només va saltar a la gespa els últims minuts). Valverde ha explicat que Arturo Vidal no li ha comentat res i que no sabia "si estava enfadat pel partit o per un accident domèstic".