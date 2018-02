Valverde: "La seu de la Copa? El millor escenari és que la guanyem"

Sense Umititi, sancionat, i Piqué tocat, Ernesto Valverde no ha volgut donar pistes sobre els dos jugadors que ocuparan aquest diumenge la defensa del Barça contra el Getafe (16.15h, beIN La Liga). L'entrenador no ha volgut donar massa pistes: "Cap entrenador diu públicament què farà. L'entrenador rival no em diu quina serà la seva aposta. Jo tampoc ho faré", ha comentat. Si que ha repassat, però, la situació dels seus centrals: "Vermaelen afronta l'última fase de la seva recuperació. Aquesta propera setmana ja podria tornar al treball del grup. El cas de Piqué és diferent. És cert que té problemes per la jugada del partit de l'Espanyol, però no diré què passarà demà. A Mestalla vam decidir arriscar. El de demà també és un duel important. Ja veurem què passarà. Si no ha entrenat aquest matí és per alguna cosa".

Yerry Mina apunta, d'aquesta manera, a la titularitat: "Està bé i té opcions de jugar. Si demà el tècnic decideix que jugui, jugarà. L'altre dia va fer una passa important amb el debut. Estem en competicions importants i ell s'ha d'adaptar a aquest ritme. Hi ha diferents jugadors que poden ocupar el centre de la defensa. Semedo és un molt ràpid, i en un moment determinat també ens pot ajudar. Seria una aposta d'urgència, no crec que sigui una opció real ara per ara. La nostra intenció és que els futbolistes puguin recuperar-se poc a poc. La setmana vinent tenim molts dies de tranquil·litat. Toco fusta, espero no tenir més contratemps", ha comentat.

Valverde també ha parlat sobre la seu de la final de la Copa del Rei. Creu que "seria millor decidir-la abans de començar la temporada". "La nostra feina era classificar-nos per a la final. El debat és produeix cada any, però no és una de les meves principals preocupacions. És una qüestió que ha de gestionar el club. Ho farà bé, defensant els nostres interessos, no ho dubto. El millor escenari és que guanyem la Copa. El camp no m'importa", ha dit.

Entre debats mediàtics, el preparador blaugrana ha destacat la importància de l'enfrontament contra el Getafe. "El focus mediàtic d'aquesta setmana ha estat a València. Ara hem de centrar-nos en el següent partit, que arriba molt ràpid. Hem d'activar-nos i entendre que és important. Volem assegurar els tres punts a casa. El Getafe és un rival que pressiona molt, que no et deixa respirar i que sempre lluita", ha apuntat, deixant en un segon pla el concepte 'triplet': "És bo que la gent s'il·lusioni. Nosaltres som els professionals i és una qüestió matemàtica. Si tens un títol en vols dos; si en tens dos, en vols tres. De moment no en tenim cap. Sabem que per aconseguir un trofeu hem de guanyar primer el partit contra el Getafe".

L'entrenador ha celebrat el retorn d'Ousmane Dembélé, amb l'alta mèdica i part de la convocatòria per al xoc domèstic. "Té unes característiques i unes qualitats diferents. Durant aquesta temporada ens hagués ajudat molt, però no estava disponible. Altres futbolistes han hagut de suplir-ho i ho han fet bé. Quan surts d'una lesió sempre és millor entrar en dinàmica amb una situació com la nostra", ha explicat.