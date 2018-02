Valverde: "Coutinho i Dembélé han fet avui un pas endavant"

Ernesto Valverde ha valorat molt positivament la golejada del seu Barça contra el Girona (6-1). L'entrenador ha destacat el joc del seu equip per superar la pressió dels homes de Pablo Machín: "A vegades el teu joc l'has d'adaptar a les facilitats que et dona el teu rival. Si et pressiona, has de saber sortir la pilota i llavors generar perill, com va passar a Anoeta. Avui el Girona ens han fet gol a la primera jugada. Per sort, hem empatat molt ràpid. Ells han arriscat i nosaltres hem pogut fer joc al mig del camp i pujar ràpid al camp rival. Machín està fent una feina extraordinària. El seu equip està jugant a un nivell increïble. El més important és l'entusiasme que transmet el seu equip. ".

El 'Txingurri' s'ha mostrat satisfet amb el rendiment d'Ousmane Dembélé i Coutinho. "Són jugadors que ja he dit que ens han d'ajudar. Ja ho estan fent. Dembélé té un perfil més d'extrem, amb molta habilitat. Coutinho ha fet un gran gol. És el que han de fer: oferir atac, recursos i en defensa complir. Crec que avui han donat un pas endavant. Tots els jugadors intenten guanyar confiança", ha dit.

Valverde ha parlat de les lesions de Semedo i els problemes de Gerard Piqué. "Semedo té un problema muscular. Esperarem a les proves mèdiques. Piqué ha rebut un cop. Està bé. De fet, he dubtat si canviar-lo o no. Si juga d'inici no és perquè tingui un problema que no controlem. El cop ha estat molt dolorós i ell caminava coix. Jo crec que podria haver continuat, però hem volgut anar amb compte", ha comentat.

"Tenim pressa per guanyar la Lliga. Volem mantenir la distància que tenim amb els nostres rivals. I l'única manera d'aconseguir-ho és no baixar el ritme i mantenir la mentalitat guanyadora. Ara hem de seguir amb aquest nivell", ha apuntat el preparador blaugrana, que ha fet referència a la targeta groga que ha vist Jordi Alba i que l'obligarà a descansar contra el Las Palmas. "Aquestes coses no afecten al meu plantejament. L'àrbitre decideix. Si tenim un contratemps com aquest jugarà un altre jugador", ha dit.